장애인기업, 韓 경제 한 축으로…'전국장애경제인대회' 개최

오는 14일까지 장애인기업 주간

장애인기업 매출 69조·종사자 58만명 성장

"공정한 경쟁 속 지속 가능한 성장 뒷받침"

중소벤처기업부와 장애인기업종합지원센터는 13일 서울 코엑스마곡에서 '제20회 전국장애경제인대회'를 열고 장애경제인의 지난 20년 성과를 함께 기념했다고 밝혔다.

전국장애경제인대회는 장애인기업의 성과를 알리고, 장애경제인의 자긍심을 높이기 위해 매년 개최되는 행사다. 올해는 대회 20주년을 맞아 지난 10일부터 오는 14일까지 '장애인기업 주간'으로 지정하고, 수출 및 투자 상담회, 창업캠프, 온라인 판매전, 정책토론회 등 다양한 행사를 마련했다.

이번 대회는 '20년의 혁신을 넘어, 무한한 성장을 향해!'라는 슬로건 아래 장애경제인의 지난 20년 여정을 돌아보고 더 큰 도약을 다짐하는 자리로 마련됐다.

지난 20년간 장애인기업은 꾸준한 성장과 변화를 거듭해왔다. 2006년 제1회 대회 당시 약 3만개로 추정됐던 장애인기업은 2023년 기준 17만개로 늘었으며, 연간 매출 69조원과 종사자 58만명에 달하는 경제 규모로 성장했다.

이날 시상식에서는 장애경제인들의 노고를 격려하고 그간의 성과를 함께 축하하기 위해 다양한 포상이 이뤄졌다. 모범 장애경제인 및 장애인기업 육성 유공자(22점), 공공구매 유공기관 등 장애인기업 서포터 부문(6점), 장애인 창업아이템 경진대회 수상자(11점) 등에게 표창장과 상장이 수여됐다.

모범 장애경제인 표창을 받은 박상규 피에스케이리테일 대표이사는 수산물 유통 구조를 개선해 안전하고 질 좋은 먹거리를 제공하고 의용소방대 지대장 및 법무부 청소년범죄예방위원으로 활동하며 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

장애인기업 공공구매 유공기관으로 선정된 시흥도시공사는 체계적인 공공구매 목표 설정과 전사적 참여 확산을 통해 지난해 장애인기업 제품 구매 실적을 의무구매 비율(1%)의 4배 이상 달성하며 모범 기관으로 평가받았다.

장애인 창업아이템 경진대회 대상을 받은 이푸는 사물인터넷(IoT) 연동과 음성 제어가 가능한 스마트 디퓨저를 개발해 혁신성과 사업성을 모두 인정받았다.





이대건 중기부 소상공인정책관은 "장애경제인들은 어려움 여건 속에서도 끊임없는 도전과 혁신으로 지난 20년간 우리 경제의 한 축으로 성장해왔다"며 "중기부는 앞으로도 장애인기업이 공정한 경쟁 속에서 지속해서 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

