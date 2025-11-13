“부산항의 미래, 청년이 이끈다”… BPA, 스마트물류 전공캠프 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 11일부터 12일까지 이틀간 국립한국해양대학교 RISE사업단과 함께 'BPA와 함께하는 부산공유대학 스마트물류분야 동계 전공 캠프'를 열었다.

부산항만공사가 국립한국해양대학교 RISE사업단과 함께 'BPA와 함께하는 부산공유대학 스마트물류분야 동계 전공 캠프'를 열고 기념촬영하고 있다. 부산항만공사 제공

AD

이 전공캠프에는 국립한국해양대학교, 부경대학교, 동의대학교, 경성대학교 등 부산지역 4개 대학의 물류 전공 학생 26명이 참여했다.

참가자들은 부산항의 디지털 전환(DX)과 자동화 혁신(AX)을 직접 체험하며 항만물류 전문가로 성장하기 위한 역량을 쌓았다.

1일 차에는 BPA 실무진이 강사로 나서 ▲항만의 DX·AX 전략 ▲국제물류 동향 ▲항만건설 및 운영관리 체계 등을 주제로 특강을 진행했다.

특히 데이터 기반 물류 효율화, 자동화 항만 시스템, ESG 항만정책 등 최신 트렌드를 실제 사례 중심으로 소개해 학생들의 높은 호응을 얻었다.

2일 차에는 BPA 신항지사와 국내 최초 완전 자동화 컨테이너 터미널인 동원글로벌터미널(DGT)을 방문했다. 학생들은 무인 크레인과 AI 기반 운영 시스템을 직접 확인하며 스마트항만의 현장 작동 원리를 체험했다.

BPA는 이번 캠프를 시작으로 지역대학과 연계한 청년 인재 육성 프로그램을 확대할 계획이다. 내년에는 청년 맞춤형 현장 교육, 사회문제 해결형 리빙랩, 산학연 협력 프로젝트 등 다양한 프로그램도 추진할 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "부산항의 경쟁력은 결국 사람에서 나온다"며 "지역 대학생들이 항만의 현재와 미래를 직접 보고 배우는 과정이 부산항의 지속가능한 성장을 위한 가장 큰 투자"라고 말했다.





AD

이어 "BPA는 국민 곁으로 더 가까이 다가가 청년들의 역량 강화와 항만물류산업 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>