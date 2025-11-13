성남시 어린이 교통교육장, 해외 지자체 벤치마킹 잇따라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

몽골 허브드주, 성남시 찾아 '체험형 교통안전 교육' 노하우 전수받아

체험형 교통안전 교육으로 아동·청소년의 안전 의식을 높여온 경기 성남시(시장 신상진)의 교육장이 해외 지자체의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다.

몽골 허브드주 발진냠 부얀토그토흐 문서관리과장(오른쪽 세 번째)과 공무원 일행이 성남시 어린이 교통교육장을 방문해 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

지난 12일 몽골 허브드주(서부 지역 광역자치단체) 발진냠 부얀토그토흐 문서관리과장과 공무원 일행 2명이 성남시 어린이 교통교육장을 방문해 시설을 둘러보고 교육을 참관했다.

허브드주는 몽골 서부에 위치한 광역 행정단위(아이막, Aimag)로, 우리나라의 '도(道)'에 해당한다. 이번 방문은 성남시의 체험 중심 교통안전 교육 우수사례를 벤치마킹하고, 교육 프로그램 운영 노하우를 공유하기 위한 허브드주 대표단의 요청으로 이뤄졌다.

대표단은 전시·체험존과 교육영상관을 둘러본 뒤, 실제 진행 중인 어린이 교통안전 교육을 참관하고 질의응답 시간을 가졌다. 양측은 이후 교통안전 교육 콘텐츠 공유와 향후 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

몽골 방문단은 "우리나라도 초등학생 중심의 안전교육은 시행되고 있으나, 이처럼 어린 영유아가 직접 보고 듣고 체험하며 배우는 시스템은 매우 인상적이다"며 "성남시의 선진적인 어린이 안전교육 운영체계와 교통안전문화 조성 방식이 몽골에도 도입되기를 희망한다"고 밝혔다.

성남시는 이번 방문이 몽골 현지의 교통안전 교육 도입과 고도화를 위한 실질적인 참고 자료가 되는 한편, 성남시 어린이 교통안전 교육 콘텐츠의 우수성과 국제적 위상을 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





어린이 교통교육장 관계자는 "이번 국제 교류를 통해 성남시의 교육 경험을 공유하고, 상호 협력을 통해 더 안전한 교통문화를 만들어 가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

