경기도, 내년 3월15일까지 '자연재난 대책기간' 운영

경기도가 이달 15일부터 내년 3월15일까지 '자연 재난 대책기간'으로 정하고, 대설·한파 대비 본격 대응에 들어간다.

올해 대책은 ▲현장 중심의 대응력 강화 ▲기후위기 대비 제설역량 강화 ▲도민 안전확보를 위한 통제·대피 체계화 ▲복구지원 체계의 도민 체감도 증대 ▲취약계층 보호체계 및 한파 쉼터·저감시설 확대 등에 초점을 맞추고 있다.

경기도는 먼저 현장 중심의 대설 대응력을 높인다. 특보 수준 이하의 기상예보에 '비상대비' 근무 단계를 추가해 최근 심화되는 기상변동성에 대비하고, 시군별 비상1단계가 발령되면 3400여명의 시군 본청 공무원들이 읍·면·동 현장에 직접 투입돼 제설작업은 물론 위험시설에 대한 통제·대피 등 재난 대응 활동을 지원한다.

지난해에 이어 '경기도 360° 스마트 영상센터'도 적극 활용한다. 시군의 18만여 대 폐쇄회로티비(CCTV)를 모두 볼 수 있는 영상센터를 활용해 적설 실황과 제설 작업 상황 등을 즉시 파악해 대설 사각지대를 최소화한다. 또 1500여곳의 재해우려지역을 유형별로 묶어 중점 모니터링 체계를 구축, 현장 맞춤형 대설 대응을 추진한다.

이례적 대설에 대비한 제설역량도 강화한다. 도로 열선시스템 설치에 이어 제설제는 전년 대비 43% 증가한 21만4000톤을, 제설 장비는 전년 대비 39% 증가한 8800여대를 확보했다. 특히 특정지역 강설 집중 시 시군에서 준비한 제설제 부족으로 도민들의 불편이 발생하지 않도록 2시간 내 도에서 직접 지원이 가능한 제설제 1만 톤을 비축했다.

이와 함께 인명피해 예방을 위한 통제·대피를 체계화하고 불가피한 피해 발생 시 '특별지원구역' 제도를 활용해 기존 지원대상 이외에 실질적 피해가 큰 시군의 복구비 지원을 확대하기로 했다.

한파 대비도 추진한다. 한파 쉼터를 지난해 7934곳에서 7962곳으로 28곳 늘리고, 쉼터의 난방기를 점검·수리 지원한다. 앞서 방풍 시설과 온열 의자 등 도심 내 한파 저감 시설도 8052곳에서 8476곳으로 확충했다.

이외에도 인명피해 우려가 높은 한파 취약계층을 위한 대비 강화와 G버스 TV와 아파트 미디어보드 등 도민 생활밀착형 수단을 활용한 국민행동요령 등을 지속적으로 홍보하기로 했다.





김동연 경기도지사는 "겨울철 대설이나 한파에도 '과잉 대응'을 원칙으로 철저한 사전 대비와 신속한 현장 대응으로 도민의 생명과 재산을 지키겠다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

