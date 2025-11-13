"투뿔한우부터 생삼치까지"…이마트, 지역 제철 먹거리 50%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주 천년한우 전품목 50% 할인

생삼치 30% 할인, 2만3086원

이마트가 경주 천년한우부터 생삼치, 방어 무침회 등 전국 각지의 신선한 제철 먹거리를 최대 50% 할인 판매한다고 13일 밝혔다.

모델이 이마트 용산점에서 경주 천년한우 상품을 진열하고 있다. 이마트 제공.

우선 14일부터 16까지 3일간 최근 높은 인기를 끌고 있는 경주 '천년한우' 전 품목을 최대 50% 할인한다. '천년한우'는 최근 열린 국제회의에서 공식 협찬사로 선정된 경주축협의 프리미엄 한우 브랜드로 맞춤형 사료와 꼼꼼한 사양관리로 높은 품질을 유지하고 있다. 이마트는 천년한우 생산량의 20% 이상을 매입하는 국내 최대 유통채널로 경주축협과 함께 단독으로 파격 특가 행사를 준비했다.

대표적으로 천년한우 중 최상급 상품인 '1++(9)등심(100g)'은 신세계포인트 적립시 40% 할인된 1만3908원에 판매한다. '1+등심(100g)'과 '1+안심(100g)'은 40% 할인된 1만548원, 1만4448원에 선보이고 '1+국거리 불고기(100g)'는 50% 할인된 3690원에 판매한다.

지역 대표 먹거리로 전남 고흥산 유자를 사용해 진한 향과 상큼한 과즙 감이 특징인 배혜정도가의 '호랑이 유자 생막걸리(750㎖)'를 2900원의 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 창고형 할인점 트레이더스에서는 경주 황리단길의 명물 '경주 십원빵(500g)'을 1만2980원에 판매한다.

이 밖에도 19일까지 일주일간, 겨울 제철 수산물과 간식도 알뜰한 가격에 선보인다. 경상남도 사천시와 함께 수산물 소비 촉진 행사를 열고 생삼치와 생병어를 최대 30% 할인한다. 평시 대비 4배에 달하는 40여t의 물량을 준비했다.

생삼치는 신세계포인트 적립 시 30% 할인 혜택을 더해 왕사이즈는 2만3086원, 특사이즈는 9086원에 선보이고 생병어(중)는 20% 할인한 3980원에 판매한다.

해양수산부와 함께하는 특가 행사에서는 굴, 가리비, 방어 무침회까지 풍성한 겨울 제철 수산물을 만나볼 수 있다. 신세계포인트 적립시, '남해안 이력제 생굴(300g)'과 '남해안 홍가리비(1kg)'는 50% 할인된 각각 5980원, 7900원에 구매할 수 있다.

제철을 맞은 방어회(200g 내외)에 신선한 채소까지 곁들인 '방어무침회'는 신세계포인트 적립 및 행사카드로 전액 결제 시, 40% 할인된 1만4880원에 만나볼 수 있다.





이마트 관계자는 "최근 수요가 높아지고 있는 전국 각지의 인기 제철 먹거리와 식재료를 알뜰한 가격에 준비했다"며 "앞으로도 신선하고 건강한 먹거리를 집에서도 풍성히 즐길 수 있는 행사를 이어갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

