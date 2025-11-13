백악관 "셧다운으로 물가·고용 지표 영구 미공개 가능성"…Fed '깜깜이' 통화정책 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐롤라인 레빗 대변인 브리핑

경제지표 공백 속 통화정책 불확실성 키워

미국 백악관이 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 여파로 인해 10월 물가와 고용 등 주요 경제 지표가 영구적으로 공개되지 않을 수도 있다고 12일(현지시간) 밝혔다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인. 연합뉴스

AD

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑을 통해 "민주당이 연방 통계 시스템에 영구적인 손상을 입혔다"며 "10월 소비자물가지수(CPI)와 고용 보고서가 아예 공개되지 않을 가능성이 높다"고 말했다.

그는 이어 "모든 경제 데이터가 영구적으로 훼손됐을 것"이라며 "미 연방준비제도(Fed)의 정책 입안자들은 매우 중요한 시기에 아무런 정보 없이 움직이게 될 것"이라고 덧붙였다.

미 의회가 2026 회계연도 예산안 처리에 합의하지 못하면서, 연방정부는 지난달 1일부터 셧다운에 돌입했다. 이로 인해 노동부 산하 노동통계국(BLS)의 물가-고용 지표 발표가 지연되고 있다.

이후 상원이 지난 10일 임시 예산안을 통과시키면서 셧다운 해제가 임박하자, 시장에서는 10월 CPI와 9월 및 10월 고용 보고서가 곧 발표될 것이란 기대가 커졌다. 그러나 이날 레빗 대변인은 셧다운으로 정부의 통계 수집이 심각한 영향을 받아 일부 지표가 영구적으로 발표되지 못할 가능성을 시사했다.

레빗 대변인은 또 "민주당의 셧다운은 경제학자, 투자자, Fed의 정책 입안자들이 중요한 정부 데이터를 확보하는 것을 극도로 어렵게 만들었다"고 비판하며 그 책임을 야당에 돌렸다.





AD

Fed는 다음달 10일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 기준금리를 결정한다. 최근 노동시장이 둔화되며 Fed가 9월부터 2연속 금리를 내린 이후, 현재 통화당국 내부에서는 금리 인하론과 동결론이 팽팽히 맞서는 상황이다. 하지만 물가와 고용 지표가 제때 공개되지 않을 경우 Fed는 정보 공백 속에서 금리를 결정해야 하는 어려움에 직면하게 된다. 이로 인해 통화정책이 거시경제 상황에 제대로 대응하지 못할 수 있다는 우려가 커지고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>