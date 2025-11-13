김우진 희곡 친필원고 네 편, 국가등록문화유산 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'두덕이 시인의 환멸' 등 근대극 대표작

유길준 '서유견문' 교정본은 등록 예고

'두덕이 시인의 환멸(왼쪽)'과 '이영녀'

국가유산청은 13일 극작가 김우진의 희곡 친필원고 네 편을 국가등록문화유산으로 등록했다. '두덕이 시인의 환멸', '이영녀', '난파', '산돼지' 등이다.

김우진은 일본 신파극 일색이던 1910~1920년대 조선 연극계에 서구 근대극을 주체적으로 수용한 선구자다.

대표작인 두덕이 시인의 환멸은 식민지 시대 개화지식인의 자기모순을 신랄하게 비판한 풍자극이다. 이영녀는 하층 여성의 고단한 삶을 사실적으로 그려 1910년대 신파극과 1920년대 계몽적 신극을 극복한 작품으로 꼽힌다.

난파는 전통과 근대 가치관의 충돌을 그린 작품이다. 독일 표현주의 극을 한국 무대에 맞게 재창조했다고 평가받는다. 산돼지에는 무기력한 자아가 생명력을 회복하는 과정이 담겨 있다. 사실주의에 자연주의, 상징주의, 표현주의 기법을 활용했다.

한편 국가유산청은 이날 '서유견문 필사 교정본'을 국가등록문화유산으로 예고했다. 개화기 사상가 유길준이 미국 유학 경험을 국한문혼용체로 쓴 원고다. 한 건 아홉 책으로 구성됐다. 서양 각국의 지리, 역사, 행정, 풍속을 스무 편에 걸쳐 체계적으로 다뤘다.





원고에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 수정하거나 문장을 다듬은 흔적이 남아 있다. 인쇄 이전 원문 상태를 확인할 수 있어 역사학과 서지학 연구 자료로 자주 사용된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

