내년 국비 확보 나선 박완수 경남지사 "현안 추진 위해 국회 협력 절실"

박완수 경남도지사가 12일 오후 국회를 방문해 주요 현안 추진을 위한 국비 확보에 나섰다.

박 도지사는 이날 국회 예산결산특별위원회 본회의를 앞두고 한병도 예결위원장을 만나 경남의 주요 현안 사업 관련 국비 지원 필요성을 설명했다.

박완수 경남도지사(왼쪽)가 한병도 국회 예산결산위원장에게 도내 주요 현안 관련 내년도 국비 지원 필요성을 설명하고 있다. 경남도 제공

박 지사는 "경남의 산업 경쟁력 강화와 지역 균형발전을 위한 핵심 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 국회의 협력이 절실하다"고 말했다.

"특히 김해~밀양, 거제~통영 고속도로 건설 사업은 이미 예비타당성조사를 통과해 실현 가능성과 필요성이 입증된 만큼 적극적으로 지원해 주길 바란다"라고 강조했다.

또 "거제~마산(국도 5호선) 도로 건설과 관련된 거가대교 손실보전금 문제도 도의회에 의안을 상정해 조속히 해결할 예정"이라며 "관련 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

박완수 경남도지사(왼쪽)가 한병도 국회 예산결산위원장에게 도내 주요 현안 관련 내년도 국비 지원 건의문을 전달하고 있다. 경남도 제공

이 자리에서 박 지사는 지난 9월 "경남의 교통·산업·경제 체질을 획기적으로 바꿀 전환점이 될 것"이라고 밝힌 국비 확보 방향에 따른 사업들을 설명하고 국비 지원을 건의했다.

건의 사업에는 ▲거제~마산(국도 5호선) 도로 건설 100억원 ▲김해~밀양 고속도로 건설 20억원 ▲거제~통영 고속도로 건설 20억원 ▲우주항공산업진흥원 설립 타당성 조사·분석 용역 2억원 ▲인공지능(AI)기반 친환경 양식 스마트 관리센터 구축 40억원 ▲미래형 비행체 안전성 평가 인공지능(AI) 플랫폼 구축 15억원 등이 포함됐다.





경남도는 예결위 심사부터 본회의 의결까지 국회 상황실을 운영하는 동시에, 지역 국회의원과의 공조 체계를 유지해 내년도 국비 확보에 총력을 다할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

