경동대RISE-고성군, '에코 아트·드론·AI 체험' 청소년 이룸학교 모집

경동대RISE-고성군, 청소년 이룸학교 120명 모집

평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)에서 경동대학교 RISE 사업의 일환으로 고성 청소년 창의·예술 이룸학교를 진행한다.

고성군청 전경. 고성군 제공

이번에 진행되는 고성 청소년 예술 이룸학교는 '미래를 그리 GO, 상상을 펼치 GO!'라는 주제로 4차 산업시대에 맞추어 업사이클링 및 소품을 만드는 에코 아트를 비롯하여 드론 활용 및 비행, AI기반 스마트 기술 체험, 별자리 관측 등 청소년이 피부로 와닿을 수 있는 실습 프로그램 위주로 준비하였다.

수업 및 재료비는 모두 무료로 접수 대상은 고성군에 거주하는 초등학교 4학년부터 중학생이라면 누구나 신청 가능하며, 각 프로그램당 15명씩 총 120명의 수강생을 11월 17일까지 모집한다.

프로그램은 오는 22일부터 12월 21일까지 고성 청소년 수련관 및 경동대학교 글로벌 캠퍼스에서 진행하며 프로그램 우수 수료자에게는 사업단 내에서 별도로 장학금도 지급할 예정이다.





군 관계자는 "평소에 쉽게 접할 수 없는 교육 프로그램을 통해 학생들이 다양한 체험을 하기를 바라며, 새로운 학습을 통해 흥미를 느끼고, 학생들이 꿈을 키우는 데 도움이 되었으면 한다"고 전했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

