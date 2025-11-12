강기정·하정우 “AI실증도시 광주” 뜻 모았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두 사람, 국가 AI산업 전략 논의

“광주 AI 생태계 높이 평가”

“규제프리 실증도시 구상 공감”

강기정 광주시장이 대통령실 하정우 AI미래기획수석을 만나 광주 전역을 'AI 산업 규제프리 실증도시'로 조성하는 방안을 제안했다. 하 수석은 이에 "공감한다"며 "광주가 AI 산업 생태계를 선도해온 점을 높이 평가한다"고 화답했다.

왼쪽부터 강기정 광주시장과 하정우 AI미래기획수석. 연합뉴스

12일 광주시에 따르면 강기정 시장은 이날 대통령실에서 하정우 수석을 만나 국가 AI 산업 추진전략을 논의했다. 강 시장은 "광주는 AI 인프라 구축과 인재 양성, 기업 유치를 기반으로 실증도시로 발전해왔다"며 "이제는 도시 전체를 규제프리 실증도시로 전환해 NPU, AI모빌리티, 헬스케어, 에너지, 인재양성 등 다양한 분야에서 자유롭게 실증하고 혁신할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

하 수석은 "광주가 그동안 축적한 AI 산업 생태계를 긍정적으로 평가한다"며 "광주 전체를 규제프리 실증도시로 조성하자는 제안에 공감한다"고 밝혔다.

그는 지난 10월 국가 AI 컴퓨팅센터 공모와 관련해 "민간 영역으로 개입 여지가 크지 않았지만, 광주가 보여준 노력은 높이 평가해 왔다"며 "지역민의 실망이 큰 점은 송구하다"고 덧붙였다. 또 "이재명 대통령은 여전히 광주를 AI 산업의 중심이자 선도도시로 육성하려는 확고한 의지를 갖고 있다"고 전했다.

하 수석은 특히 지난 5일 서울에서 열린 '2025 서울미래컨퍼런스-AX 시티와 6G, 한국형 미래도시 포럼'에서 강기정 시장이 제시한 ▲NPU전용 컴퓨팅센터 설립 ▲국가AI연구소 설립 ▲AI+모빌리티 신도시 조성 ▲메가샌드박스형 국가AI집적단지 지정 등 'AI 실증도시 광주' 4대 전략에 공감을 표한 것으로 알려졌다.





강 시장은 "국회 예산심의 과정을 포함해 정부와 긴밀히 협의하겠다"며 "광주가 대한민국 AI 산업을 선도하는 규제프리 실증도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

