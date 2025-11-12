본문 바로가기
하이브 걸그룹 캣츠아이 "1000명이 살해 협박…버겁다" 토로

김현정기자

입력2025.11.12 17:25

英 BBC 인터뷰서 밝혀
"멤버 가족도 위협…인종·성차별적 비난도"

하이브가 미국 유니버설뮤직 산하 게펜 레코드와 손잡고 육성한 걸그룹 캣츠아이가 지난해 데뷔 이후 온라인상에서 여러 차례 살해 협박을 받았다고 밝혔다.


캣츠아이는 11일(현지시간) 공개된 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 이 같은 사실을 털어놨다. 이러한 위협이 멤버 가족에게도 향하고 있어 마음이 무겁다고 토로했다. 멤버 라라는 "아무렇지 않다고 나 자신에게 말하려고 하지만 1000명이 살해 협박을 보내면 충격이 크다"며 "실제 그런 일이 일어나지 않더라도 버겁다"고 말했다.


하이브 걸그룹 캣츠아이 "1000명이 살해 협박…버겁다" 토로 한미 합작 그룹 캣츠아이. 하이브 레이블즈
캣츠아이는 하이브가 미국 현지에서 K팝 육성 시스템을 접목해 제작한 글로벌 걸그룹이다. 오디션 프로그램 '더 데뷔: 드림아카데미'를 거쳐 선발됐다. 멤버 6명은 마농(스위스), 소피아(필리핀), 다니엘라·라라·메간(미국), 윤채(한국) 등 다양한 국적과 인종·배경을 지녔다.


이중 타밀계 인도 혈통 미국 시민인 라라는 '미국에서 불법으로 거주하고 일한다'는 허위신고가 미국 이민세관단속국(ICE)에 들어가는 등 인종차별에 시달린 것으로 전해졌다. 라라는 "사람들은 우리를 등급으로 평가되는 여자로 본다"며 걸그룹을 향한 성차별적 비난이 있다고 했다.


그는 "외모, 노래 실력, 춤 실력을 점수로 매기고 합산해 퍼센트로 표시한다"며 "너무 디스토피아 같다"고 덧붙였다. 라라는 부정적인 온라인 여론을 피하기 위해 엑스(X·옛 트위터) 계정을 삭제했다고 밝혔다.


BBC는 팬 커뮤니티의 공격적이고 부적절한 행동은 드문 일이 아니라고 짚었다. 리더 소피아는 "우리가 대중 앞에 나서는 일을 선택했고 (우리에게 일어나는 일이) 유명세의 일부라는 것을 안다"면서도 "그렇다고 우리가 인간이라는 사실이 달라지지는 않는다"고 말했다.


이어 "우리 커리어는 아직 짧지만 벌써 우리와 가족들에게 너무 많은 말이 쏟아진 느낌"이라고 토로했다. 스위스 출신 멤버 마농도 "정신적으로 테러당하는 것 같다"고 덧붙였다.


캣츠아이는 지난해 데뷔한 이후 '날리' '가브리엘라' 등의 곡으로 미국 빌보드 주요 차트, 영국 오피셜 차트에서 인상적인 성적을 거두며 '차세대 팝 아이콘'으로 선전하고 있다.


최근에는 그래미 어워즈에서 신인상인 '베스트 뉴 아티스트'와 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐다. 11일에는 세계 최대 규모의 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 최신 집계(10월 13일~11월 9일 기준)에서 월간 청취자 3340만명을 기록하며 전 세계 걸그룹 1위에 올랐다.


캣츠아이 멤버들은 '다양성'을 정체성으로 삼는 팀에 대한 자부심을 드러내며 다양한 배경을 가진 아티스트를 격려했다. 마농은 "우리는 팀의 다양성을 정말 자랑스럽게 생각한다"며 "세상의 소녀들에게 어떤 모습이든 자신이 어디에서 왔는지를 자랑스럽게 여기라고 보여주는 것이 우리의 최우선 순위"라고 말했다. 라라는 "피부색과 문화가 바로 우리의 힘"이라며 "그것을 활용하고 자신 있게 받아들이기를 바란다"고 강조했다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
