김영록 지사 "지방교부세 중심 재정분권 필요"

12일 제 9회 중앙지방협력회의 참석

"지방소비세 확대 수도권 편중 심화" 지적

김영록 전남도지사

김영록 전라남도지사는 12일 용산 대통령실에서 열린 제9회 중앙지방협력회의에서 지방교부세 중심의 재정분권 필요성을 강력히 건의했다.

이날 회의에선 대통령과 국무총리, 17개 시·도지사, 주요 부처 장관 등이 참석한 가운데 중앙과 지방 간 재정분권 추진 방향이 주요 의제로 다뤄졌다. 특히 지방교부세 확대를 통한 재정 분권 논의에 대해 이재명 대통령도 깊은 공감을 표한 것으로 알려졌다.

김 지사는 이날 회의에서 "지방교부세 중심의 분권 구조로 전환해야 지방이 살고, 국가가 함께 성장할 수 있다"고 강조했다.

이어 "지방소비세 확대 방식은 인구와 소비가 많은 수도권과 대도시에 유리한 구조"라며 "지방소비세는 부가가치세의 일정 비율을 지방에 나눠주는 제도로, 인구와 소비가 많은 지역일수록 세수가 더 많이 돌아간다. 지방소비세율을 높이면 내국세가 줄어 지방교부세가 함께 감소하는 역효과가 발생한다"고 문제점을 짚었다.

특히 "시군은 애초에 지방소비세 배분 대상이 아니어서 오히려 재정 여건이 악화하는 구조"라고 설명했다.

이러한 문제 해결을 위해 지방교부세 중심의 재정 분권 필요성을 강조했다.

김 지사는 "지방교부세는 수도권 편중을 완화하고 지역 간 균형을 이루는 가장 합리적 재정 분권 제도다"며 "교부세율을 높이면 비수도권 시군의 자립기반을 강화해 지방재정이 보다 고르게 분배될 수 있다"고 말했다.

또 "지방분권의 핵심은 단순한 권한 이양이 아니라 이를 뒷받침할 재정 자립 기반의 확충"이라며 "이번 재정 분권 논의가 수도권 중심의 구조를 넘어, 진정한 균형발전의 전환점이 되길 바란다"고 덧붙였다.





전남도는 그동안 ▲지방교부세율 5%P 상향 ▲지방소멸대응기금 3조 원 확대 및 영구 운영 등 실질적 재정 분권 개선 방안을 정부, 국회 등에 지속해서 건의했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

