광덕 남양주시장, 김장 나눔 동참…"따뜻한 공동체 활성화 지원"

남양주시새마을회, '사랑의 김장 나누기' 행사 성료

사랑의 김장 4000포기 담가 취약계층 700가구에 전달

경기 남양주시(시장 주광덕)는 11일부터 12일까지 이틀간 마을공동회관에서 남양주시새마을회(회장 이덕우) 주관으로 '사랑의 김장 나누기' 행사를 열었다.

주광덕 남양주시장이 지난 11일 마을공동회관에서 '사랑의 김장 나누기' 행사에 참석해 김치를 담그고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 겨울을 앞두고 지역 내 어려운 이웃에게 따뜻한 정을 나누기 위해 마련됐다. 시는 매년 새마을지도자들과 함께 김장 나눔을 이어가며 나눔과 상생의 공동체 문화를 확산하고 있다.

행사에는 남양주시 16개 읍·면·동의 남·여 새마을지도자 250여 명이 참여했다. 참여자들은 무와 파 수확부터 양념 속 준비, 배추 절이기, 포장까지 모든 과정을 직접 진행해 정성이 가득한 김치를 완성했다. 행사장을 찾은 주광덕 시장은 새마을지도자들을 격려하며 직접 김장에 참여해 온정을 더했다.

이틀 동안 정성껏 담근 약 4000포기의 김치는 홀몸 어르신, 기초생활수급자, 차상위계층 등 지역 내 취약계층 700여 가구에 전달됐다. 시는 이번 행사를 통해 시민의 자발적인 나눔이 지역사회에 온기를 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이덕우 회장은 "이웃을 위해 솔선수범하며 나눔을 실천하는 새마을지도자들의 헌신에 감사드린다"며 "김장 김치 나눔을 통해 '나보다 우리'를 먼저 생각하는 공동체 정신을 이어가겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "시민이 직접 참여해 나눔을 실천하는 모습이 시의 가장 큰 자랑"이라며 "앞으로도 시는 민·관이 함께하는 나눔 문화를 확산해 따뜻한 공동체가 활성화되도록 지원하겠다"고 전했다.





한편, 남양주시새마을회는 된장·간장 나누기, 사랑의 밑반찬 나누기, 사랑의 송편 빚기, 하천정화활동, 교통안전 캠페인 등 다양한 사회공헌활동을 이어가며 이웃사랑 실천에 앞장서고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

