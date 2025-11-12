경산이노베이션아카데미, 美 워싱턴대 CoMotion과 글로벌 혁신 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스타트업 지원· 인재 교류 공동 개발

해커톤 등 운영, 공동 커리큘럼 협업

(재)경산이노베이션아카데미(학장 이헌수)는 미국 시애틀에 위치한 워싱턴대학교(University of Washington)의 혁신·창업 허브 기관 CoMotion(코모션)과 소프트웨어 인재 양성 및 글로벌 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

CoMotion은 워싱턴대학교 산하의 공식 혁신 기관으로, 연구 결과의 기술 이전, 창업 지원, 기업가 정신 교육, 산업 연계 프로그램 등을 통해 캠퍼스 연구 혁신이 실질적인 경제적·사회적 성과로 이어지도록 지원하는 글로벌 혁신 허브 기관이다.

(재)경산이노베이션아카데미와 美 워싱턴대학교 산하 공식 혁신 기관인 CoMotion과 글로벌 SW 인재 양성을 위한 업무협약을 지난 10일 체결했다.

이 기관은 세계 유수의 대학·기업·스타트업과 협력해 첨단 기술의 상용화와 창업 생태계 발전을 선도하고 있다.

지난 10일 체결한 이번 협약은 프로젝트 기반·동료 학습 중심의 혁신 교육 프로그램인 '42경산'을 운영하며 차세대 SW 인재 육성에 앞장서고 있는 (재)경산이노베이션아카데미와 워싱턴대학교의 연구 성과를 산업과 사회로 연결하는 혁신 플랫폼 CoMotion이 협력 체계를 구축한 것으로, 이를 통해 한·미 양국 간 SW 교육 및 창업 생태계의 교류 확대가 기대된다.

이날 협약식에는 CoMotion의 라이언 버크마스터(Ryan Buckmaster) 혁신 투자 디렉터가 참석해 협약서에 서명하며 한·미 양 기관의 협력 강화에 뜻을 함께했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲스타트업 지원 및 기술 사업화 협력 ▲글로벌 인재 교류 및 혁신 교육 프로그램 공동 개발 ▲해커톤·캡스톤 등 공동 혁신 프로그램 운영 ▲공동 커리큘럼 및 디지털 콘텐츠 개발 등을 추진할 계획이다.

(재)경산이노베이션아카데미 이헌수 학장은 "미국을 대표하는 혁신 기관인 CoMotion과의 협력은 42경산 교육생들이 글로벌 무대에서 성장할 수 있는 새로운 발판이 될 것"이라며 "SW 인재의 해외 진출과 지역 혁신 생태계 확산을 위해 다양한 프로그램을 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.





이어 "이번 협약을 통해, 아마존ㆍMSㆍ구글ㆍ보잉 등 글로벌 기업들이 모여있는 미국의 대표 AI 혁신 도시 시애틀의 AI 생태계와 연계할 수 있는 기반을 마련했다"라며, "이를 바탕으로 워싱턴주 정부 산하 기관인 WAC(World Affairs Council)과 WTIA(Washington Technology Industry Association) 등과의 산학 협력을 강화해 경산시를 중심으로 한 AIㆍSW 글로벌 인재 양성과 창업 지원의 확고한 발판을 마련했다"고 덧붙였다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

