DP월드투어, 로리 매킬로이 어워드 신설

4대 메이저 대회 성적 기준

매킬로이 커리어 그랜드 슬램 달성 기념

초대 수상자 내년 메이저 대회 종료 후 발표

DP월드투어가 로리 매킬로이(북아일랜드)의 이름을 딴 로리 매킬로이 어워드를 신설했다.

DP월드투어는 11일(현지시간) "매킬로이의 커리어 그랜드 슬램 달성을 기념해 로리 매킬로이 어워드를 매년 시상하기로 했다"고 밝혔다. 이 상은 한 해 동안 4대 메이저 대회에서 가장 좋은 성적을 낸 DP월드투어 소속 선수에게 수여한다. 로리 매킬로이 어워드 초대 수상자는 2026년 4대 메이저 대회가 끝난 뒤에 정해진다.

DP월드투어가 4대 메이저 대회 성적이 가장 좋은 선수에게 주는 로리 매킬로이 어워드를 신설했다. AFP연합뉴스

매킬로이는 지난 4월 마스터스에서 우승, 4대 메이저 대회에서 모두 정상에 오르는 커리어 그랜드 슬램을 달성했다. 남자 골프에서 커리어 그랜드 슬램은 매킬로이에 앞서 진 사라젠, 벤 호건(이상 미국), 게리 플레이어(남아프리카공화국), 잭 니클라우스, 타이거 우즈(이상 미국)가 달성했다. 유럽 선수로는 매킬로이가 유일하다.





매킬로이는 "자신의 이름을 딴 상을 미래 세대 선수들에게 선물한다는 것은 엄청난 영광"이라고 소감을 밝혔다. 매킬로이는 13일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개막하는 DP월드투어 2025시즌 최종전 투어 챔피언십(총상금 1000만달러)에 출전한다.





