박선하 경북도의원 "경북TP 당기순손실 50억 경영부실 심각"…행정사무감사서 지적

경북도의회 기획경제위원회(위원장 이선희)는 지난 11일 경산시내 경북테크노파크(경북TP) 회의실에서 2025년도 행정사무감사를 실시했다.

이번 행정사무감사에서는 경북테크노파크의 내부 감사기능 강화, 효율적 조직 개편, 청년창업 활성화 방안, 장비활용도 제고, 영남대학교 부지 임대 문제, 기관운영 독립성 확보 등 기관 운영의 전반에 대한 문제를 심도 있게 점검했다.

김창혁(구미) 위원은 정부의 '5극3특' 전략에 경북 주력산업인 반도체·방산·원자력이 빠진 것은 명백한 실패라며, 중앙정부를 상대로 경북도의 핵심 산업정책을 충분히 건의·협의하지 못한 점을 질타했다. 또한 경북 소공인 광역전담기관 지정사업처럼 대규모 수탁사업을 테크노파크가 맡는데 대해 "TP의 본질은 기술고도화와 창업지원에 있는 만큼, 기관별 역할을 명확히 해 각자가 잘하는 사업에 집중해야 효율과 성과가 높아진다"라고 조언했다.

김홍구(상주) 위원은 경북형 미래전략사업에 대해 "사업이 특정 지역에만 집중되고 일부 시군은 연계사업이 전혀 없이 배제됐다"라며, 22개 시군이 고르게 발전할 수 있는 균형발전 방안 마련을 요구했다.

박선하 위원(비례대표)은 "기관이 수탁사업 위주로 운영되면서 산·학·연·지자체 간 네트워크 구축이라는 본래 취지에서 동떨어져 있다"라고 지적했다. 또한 감사기능 강화와 관련해 "감사실의 본부 격상만으로는 부족하다"라며 "기관 규모에 맞게 정관 개정을 통해 상근감사를 도입해야 한다"라고 강조했다. 아울러 "당기순손실이 50억원에 달하는 등 경영 부실이 심각하다"라며, 금고 간 예치 경쟁 등 세부적인 부분에서도 효율적으로 자금 관리할 것을 주문했다.

이칠구(포항) 위원은 장비 활용률과 관련해 "도비와 국비 수천억원을 투자하고도 김천·영천 등 일부 지역은 노후 장비와 인력 부족으로 가동률 50%에도 미치지 못 한다"라고 지적하면서 "유휴공간은 기업활동 공간으로 활용하고, 장비 활용도를 높일 방안을 마련해야 한다"라고 주문했다. 아울러 스마트팩토리에 대해서는 "장비 설치로 끝나는 사업이 아니라, 이를 활용할 기업의 전문인력 양성 프로그램을 함께 추진해야 한다"라며 조언했다.

임병하(영주) 위원은 "징계 대상자를 경미하게 처리하는 등 감사 기능 강화 요구가 제대로 이행되지 않았다"라며, 감사 인력 부족과 회계 부실 문제를 지적했다. 또한 "조직진단 용역에 1억 2000만원을 투입했지만 결과가 기존과 크게 다르지 않다"라며, 전문성과 효율성을 높일 수 있는 실질적인 조직개편을 주문했다.

최태림(의성) 위원은 "지난해 원장의 리더십에 대한 지적에도 불구하고 여전히 직원 근태관리와 회계 문제가 이어지고 있다"라며, 사기진작을 통해 조직이 리더십 부재 상태에서 벗어나야 한다고 강조했다. 또한 "정책기획 용역이 매년 감소하고 있다"라며, 사업 집행뿐 아니라 정책개발 기능 강화에 주력해야 한다고 역설했다.

황명강 위원(비례대표)은 "인권경영위원회 외부위원 비율이 낮고 회의 개최도 불규칙하다"라며 위원회 기능 정상화를 촉구했고, 직원 이직률이 높은 문제와 관련해 "연구원의 주거환경이 열악한 만큼 주거비 지원 등을 통해 정주 여건을 개선해야 한다"라고 촉구했다. 또한 "자동차 관세 인상으로 자동차부품 업계가 어려움을 겪고 있는 만큼, 경주의 미래모빌리티본부가 미래차 산업 패러다임 전환에 선제적으로 대응해 돌파구를 찾아야 한다"라고 주문했다.

손희권(포항) 부위원장은 "청렴도 2등급을 유지하고 있지만, 일부 직원의 일탈이 여전하다"라며 출장비 부정사용과 감사지적 미이행을 지적했다. 또 "'징계 기준이 공무원보다 느슨하고, 노조 동의 없이는 제도 개선이 어렵다는 점'은 부당하며, 이는 행안부 지침 위배이자 공공기관의 책임성과 신뢰를 크게 훼손하는 것"이라고 강하게 질책했다. 아울러 영남대 부지 임대 문제와 관련해 "영남대가 부지 무상 제공 확약을 일방적으로 파기하고 TP가 재산세까지 부담하는데, 정작 영남대 총장이 TP 공동이사장 겸임으로 협상에 참여하는 구조는 대단히 모순적이다"라며 정관 개정을 통해 독립성을 확보하고 본 문제에 대한 해답을 다각도로 모색할 것을 촉구했다.





이선희(청도) 위원장은 "경북테크노파크가 수탁사업 확대에 따라 재위탁이 늘어나면서 사업의 실효성이 저하되고 책임성이 약화될 수 있다"라고 우려를 표했다. 이어 재위탁 시 경북도의 사전 승인 절차와 비율·범위에 대한 제한 규정의 존재 여부를 질의하고 "재위탁 관리지침 제정과 이행점검 제도 도입을 통해 명확한 재위탁 기준을 세우고, 부당한 수의계약의 반복을 방지해야 한다"라고 강조했다. 한편, "경북TP가 운용 중인 13개 펀드(총 4145억원) 가운데 8개는 회수 중이고 5개는 투자 중임에도 불구하고 세부 성과 분석이 미흡하다"라며, "'인라이트3호펀드'의 경우 설립 5년이 지났음에도 투자액 대비 회수액, 지원기업의 성장 현황 등 구체적인 데이터가 제시되지 않았다"라고 지적했고, "펀드의 실질적 관리와 성과 분석을 위한 전문 인력 확보가 시급하다"라고 덧붙였다.





