‘사의 표명’ 광주관광공사 사장, 행감 불출석…시의회 “유감”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두 차례 감사 연기에도 끝내 불참

사직 당일 27명 승진인사 논란

“이면합의·편향 인사 책임 물어야”

광주시의회가 행정사무감사에 불출석한 김진강 광주관광공사 사장에게 유감을 표했다. 김 사장은 사직서를 제출한 뒤 두 차례 연기된 감사 일정에도 불출석 사유서를 제출하고 모습을 드러내지 않았다.

광주관광공사 김진강 사장. 광주시 제공

AD

12일 시의회 행정자치위원회의 관광공사 감사에는 증인으로 채택된 김 사장이 참석하지 않았다. 공사는 당초 지난 5일 감사를 받을 예정이었으나, 김 사장이 "입원 치료 중"이라며 불출석 사유서를 내자 일정이 이날로 연기됐다.

그러나 김 사장은 이날도 "건강상의 이유"를 들어 다시 불출석 사유서를 제출했다. 안평환 행정자치위원장은 "공공기관 수장으로서 책무를 다하지 않은 점은 유감"이라며 "이런 일이 반복돼서는 안 된다"고 말했다.

김 사장의 불출석으로 박준영 관광공사 본부장이 대신 감사에 나섰지만, 질의 과정 내내 김 사장의 이름이 거론됐다.

채은지 의원은 "김 사장의 퇴원일을 고려해 일정을 연기했는데도 출석하지 않았다"며 "조직 안정을 약속했지만 이행하지 않았다"고 지적했다.

이날 감사에서는 김 사장이 사직 당일 노조와의 합의를 어기고 27명에 대한 승진 인사를 단행한 사실이 도마 위에 올랐다.

채 의원은 "합의를 무시하고 특정 직원을 승진시킨 것은 절차적 정당성을 상실한 행위"라며 "인사발령 직후 사의를 표한 것은 인사권 남용"이라고 비판했다. 이어 "노사가 이면 합의서를 작성해 광주시에는 공개용만 제출했다"며 "공공기관의 투명성과 공정성을 정면으로 위반한 사안"이라고 덧붙였다.

서임석 의원은 "김 사장이 재직 중인 대학에서 학위를 받은 재단 출신 직원이 승진하는 등 편향 인사를 강행해 내부 갈등을 키웠다"며 "업무 손실과 행정혼란에 대해 법적 책임을 물어야 한다"고 주장했다.





AD

한편 김 사장은 지난달 27일 "일신상 이유"로 임기를 10개월 남겨두고 사의를 표했으나, 보름이 지나도록 사직서가 수리되지 않았다. 광주시는 후임 관광공사 사장 공모 절차에 착수했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>