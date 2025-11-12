신한은행, 국가고객만족도 은행부문 9년 연속 1위

신한은행은 '2025 국가고객만족도 조사'에서 은행 부문 9년 연속 1위에 선정됐다고 12일 밝혔다. 신한은행은 NCSI 외에도 올해 한국서비스품질지수, 한국산업의 서비스품질지수와 고객만족도 등 주요 고객만족도 조사에서 모두 1위를 차지했다. 신한은행 관계자는 "앞으로도 더 쉽고 편안한, 새로운 금융서비스로 고객의 편의성을 높이고 차별화된 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 '2025 국가고객만족도(NCSI) 조사'에서 은행 부문 9년 연속 1위에 선정됐다고 12일 밝혔다.

정상혁 신한은행장(오른쪽)이 12일 서울 중구 소재 롯데호텔에서 진행된 '2025 국가고객만족도(NCSI)' 시상식에서 은행 부문 1위를 수상한 후 박성중 한국생산성본부 회장과 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

AD

한국생산성본부가 주관하는 NCSI 조사는 국내외에서 생산돼 국내 소비자에게 판매되는 제품과 서비스에 대해 고객이 직접 평가한 만족 수준을 측정하고 계량화한 대표적인 고객만족 측정 지표다. 올해로 28회째를 맞았다.

신한은행은 ▲고객 편의성 혁신 프로젝트 추진 ▲전 영업점 고객편의성 제고 현장 캠페인 실시 ▲고객 불편사항을 반영하고 개선된 내용을 공유하는 '신한 새로고침' 플랫폼 운영 등을 제공하고 있다.

고객 자산보호를 위해 ▲자회사 간 '보이스피싱 FDS 공유 시스템 ▲금융권 최초로 전국 영업점에서 운영 중인 '보이스피싱 전담 안심지킴이 창구' ▲보이스피싱 피해예방 종합 플랫폼 '지켜요' 등도 추진 중이다.

신한은행은 NCSI 외에도 올해 한국서비스품질지수(KS-SQI), 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)와 고객만족도(KCSI) 등 주요 고객만족도 조사에서 모두 1위를 차지했다.





AD

신한은행 관계자는 "앞으로도 더 쉽고 편안한, 새로운 금융서비스로 고객의 편의성을 높이고 차별화된 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>