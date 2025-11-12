크래프톤, '자발적 퇴사선택 프로그램' 운영…최대 3년치 급여 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 직원 대상…직급·연차 제한 없어

"인력 감축 목적 아닌 자율 선택 프로그램"

크래프톤이 전체 직원을 대상으로 전직 지원 성격의 '자발적 퇴사 선택 프로그램'을 운영한다. 크래프톤이 이 같은 프로그램을 운영하는 건 창사 이래 처음이다.

12일 IT 업계에 따르면 크래프톤은 이날 자발적 퇴사 선택 프로그램을 시행한다고 사내에 공지했다.

이 제도는 크래프톤을 떠나 새로운 커리어를 모색하려는 직원에게 최대 36개월 상당의 월 급여를 지원하는 것이 골자다. 희망퇴직 제도와 달리 직급이나 연차 등 특정 대상 제한이 없다는 게 크래프톤의 설명이다. 크래프톤 관계자는 "인력 감축 목적이 아닌 자율적 선택형 프로그램"이라고 강조했다.

프로그램을 통해 퇴사하는 직원에게는 입사일 기준 근속기간에 따라 월 급여의 일정 금액을 최대 36개월 한도로 지급할 예정이다.

크래프톤 관계자는 "AI 전환이라는 시대적 변화 속에서 구성원이 자신의 성장 방향을 주도적으로 설계하고 새로운 도전에 나설 수 있도록 지원하는 것이 핵심 취지"라며 "구성원이 변화의 방향을 내부에서 이어갈지, 혹은 외부에서 확장할지를 자율적으로 결정할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

크래프톤은 최근 'AI 퍼스트' 기업으로의 전환을 발표하고 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 분야에 1000억원 이상을 투자하겠다고 밝힌 바 있다.





크래프톤의 올해 3분기까지 누적 영업이익은 1조519억원을 기록해 사상 최고치를 기록했다. 크래프톤이 3개 분기 만에 영업이익 1조원을 넘긴 건 이번이 처음이다.





