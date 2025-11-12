[NGO지금] 몬스타엑스, "결식아동 도울게요" 굿네이버스에 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말을 앞두고 국내 결식 아동을 지원하기 위한 기부금을 전달한 몬스타엑스 데뷔 10주년 기념 기자 간담회 모습. 스타쉽엔터테인먼트

▲몬스타엑스, 팬클럽 이름으로 굿네이버스에 결식아동 지원 기부

굿네이버스는 그룹 몬스타엑스가 연말을 앞두고 국내 결식 아동을 지원하기 위한 기부금을 전달했다고 12일 밝혔다. 올해로 데뷔 10주년을 맞은 그룹 몬스타엑스는 그동안 팬들에게 받은 사랑을 보답하고자 팬클럽 '몬베베' 이름으로 굿네이버스에 기부했다. 전달된 기부금은 국내 결식 아동을 위해 사용된다. 몬스타엑스는 지난 3월 경남·경북 산불 피해 지역 주민과 아동을 위해 굿네이버스에 1억 원을 기부하며, 고액후원자 모임인 '더네이버스아너스클럽'에 등재됐다. 몬스타엑스는 "팬들과 함께했기에 10년이라는 시간이 더욱 특별하다"며, "몬스타엑스와 몬베베가 서로에게 힘이 되어주듯 이번 나눔 또한 누군가에게 큰 힘이 되길 바란다"고 전했다.

나눔문화아카이브’ 디지털 개관 기념 퍼포먼스. 가운데부터 시계방향으로 김병준 사랑의열매 회장, 신동호 보건복지부 사회서비스자원과 과장, 이용철 국가기록원장, 설문원 부산대학교 문헌정보학과 명예교수, 김의욱 한국자원봉사센터 센터장, 강철희 연세대학교 행정대학원 원장, 윤수경 사랑의열매 초대 사무총장.

▲사랑의열매 '나눔문화아카이브' 디지털 개관

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 12일 서울 중구 사랑의열매회관에서 '오픈포럼'을 개최하고 '나눔문화아카이브(archives.chest.or.kr)'의 디지털 개관을 공식 선언했다. 나눔문화아카이브는 사랑의열매가 1998년 창립 이후 27년간 쌓아온 나눔문화의 발자취를 디지털 기술로 집대성해 국민 누구나 접근하고 공유할 수 있는 열린 기록 플랫폼으로 구축한 데 의미가 있다.

아카이브에는 1998년부터 현재까지의 사랑의열매 활동 기록을 비롯해 우리나라 기부문화 확산에 영향을 준 주요 제도와 사건, 인물 자료 등이 포함됐다. 현재 1만여 건의 기록이 수집돼 있으며, 이중 6000여 건이 우선 공개됐다. 기록은 연표, 인물, 사업, 상징, 조직 정보 등으로 연계돼 검색·열람이 가능하며 문서, 간행물, 보도자료, 사진, 영상, 음성, 박물류, 전자기록 등 다양한 형식으로 제공된다. 특히 '희망나눔캠페인', '코로나19 사회백신캠페인', '나눔문화연구소 연구자료' 등 주제별 컬렉션과 온라인 기록전시 콘텐츠를 통해 시대별 나눔의 변화를 한눈에 살펴볼 수 있다. 같은날 열린 '나눔이 꽃피는 기억의 정원'을 주제로 한 디지털 개관 기념 기록전은 사랑의열매회관 1층에서 2026년 2월 20일까지 진행된다.

김병준 사랑의열매 회장이 ‘나눔문화아카이브’ 디지털 개관 기념 기록전을 살펴보고 있다.

김병준 회장은 "사랑의열매의 27년 역사는 단지 한 기관의 기록이 아니라 국민 모두가 함께 써 내려온 나눔의 역사"라며 "나눔문화아카이브를 통해 그 기록을 한데 모아 국민 누구나 보고 기억하며, 다음 세대와 공유할 수 있는 디지털 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

2025 찾아가는 청소년 응원 캠페인 '함께치얼업' 광주중학교 진행사진. 생명의전화

▲한화생명-생명의전화, 찾아가는 청소년 응원 캠페인 '함께치얼업' 개최

사회복지법인 생명의전화가 주관하고 한화생명 및 한화생명금융서비스가 후원한 '2025 찾아가는 청소년 응원 캠페인 함께치얼업'이 성황리에 마무리됐다. 전국에서 총 341건의 사연이 접수됐으며, 이 중 선정된 광주중학교, 화계중학교, 문산수억고등학교, 춘천중학교, 기전여자고등학교 등 5개 학교를 직접 방문해 청소년들의 마음 건강을 응원하는 생명존중 프로그램을 진행했다. 각 학교에서 학생들에게 응원의 메시지와 기념품을 전달했으며, 추가로 7개 학교에도 선물과 마음을 전해 총 5천여 명의 청소년에게 생명존중의 메시지를 나눴다.





이번 캠페인에는 한화생명금융서비스 임직원들이 직접 참여해 전국 5개 학교를 모두 방문하며 청소년들에게 진심 어린 응원을 전했다. 현장에는 ▲도전존 ▲응원존 ▲포토존 ▲리워드존 ▲생명이네 약국 등 총 5개의 체험 부스가 마련되어, 임직원들이 직접 학생들과 소통하며 "괜찮아, 넌 충분히 잘하고 있어", "너의 하루를 응원해"와 같은 따뜻한 메시지를 건넸다. '함께치얼업' 캠페인은 6월부터 11월까지 약 6개월간 전국 학교를 순회하며 청소년들이 스스로의 가치와 생명의 소중함을 되새길 수 있는 계기를 마련했다. 10월 24일 기전여자고등학교 방문을 끝으로 올해 캠페인은 막을 내렸다.





