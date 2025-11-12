KB국민카드, 국가고객만족도 신용·체크카드 부문 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"고객의 소리 최우선시 하는 경영 실천"

KB국민카드는 2025년도 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 신용·체크카드 부문을 석권했다고 12일 밝혔다.

12일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2025년도 국가고객만족도(NCSI) 1위 기업 인증식'에서 신용 및 체크카드 부문 동시 1위를 달성한 김재관 KB국민카드 사장(왼쪽 네번째)이 참석 임직원들과 기념 촬영하고 있다. KB국민카드

신용카드 부문에선 5년 연속 1위, 체크카드 부문에선 2년 연속 1위로 선정됐다.

KB국민카드는 신용카드 고객에게 차별화된 상품 경쟁력과 프리미엄 서비스를 체크카드 고객에게는 편리하고 실속 있는 혜택을 각각 제공했다고 설명했다.

올해 체크카드는 한국생산성본부, 한국표준협회, 한국능률협회컨설팅 등 3대 고객 조사기관 조사에서 모두 1위에 올랐다.

NCSI 조사는 생산성본부와 미국 미시간대가 공동 개발한 대표 고객만족도 측정 지표다.

신용 및 체크카드 서비스업 부문은 본인 명의로 카드를 발급받아 실제 이용 경험이 있는 고객들에 의해 평가된다.

KB국민카드는 고객 의견을 신속하게 반영하는 '신속민원처리제도'와 고객패널단 '더 이지 토커' 등 VOC(고객의 소리)기반 경영 시스템을 정착시켰다.

이 같은 고객중심 문화가 퍼져 모든 임직원이 투철한 서비스 정신을 함양할 수 있었다는 설명이다.





KB국민카드 관계자는 "5년 연속 신용카드 1위, 2년 연속 체크카드 1위란 성과는 고객의 변함없는 신뢰와 사랑 덕분"이라며 "앞으로도 국민의 행복생활 파트너로서 최고의 금융 서비스를 제공하기 위해 전사적 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

