"이젠 거래실적 필요없다"… BNK부산은행, 모바일 전용 'ONE주택담보대출' 출시

디지털 자동심사 통해 신속한 결과 확인… 고객 만족도↑

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 12일 영업점 방문 없이 모바일뱅킹 앱을 통해 손쉽게 신청할 수 있는 모바일 전용 주택담보대출 신상품 'ONE주택담보대출'을 출시했다고 전했다.

'ONE주택담보대출'은 거래실적 연동 우대금리 조건이 없는 주택담보대출 상품으로, 복잡한 거래실적 충족 부담 없이 합리적인 금리로 이용할 수 있다.

이는 금융소비자의 접근성을 높이고 상품 이해도를 개선해 최근 금융시장 트렌드를 반영한 것이다.

대출 신청 과정에서는 스크래핑·공공 마이데이터와 연계해, 고객이 별도 서류를 제출하지 않아도 심사에 필요한 자료가 자동 제출된다. 또 공동인증서 외에도 금융인증서, 민간인증서 등 다양한 인증수단을 지원해 모바일에서도 빠르고 편리한 대출 신청이 가능하여 고객의 이용 편의성이 한층 강화된다.

이번 신상품 출시에 맞춰 부산은행은 모바일 주택담보대출 심사 프로세스를 전면 개편했다. '원클릭 심사 프로세스'를 도입해 심사부터 승인까지의 업무처리 과정을 자동화함으로써, 대출 실행까지 걸리는 시간을 크게 단축했다.

이를 통해 고객은 신청 후 신속하게 심사 결과를 확인할 수 있어 고객의 만족도가 향상될 것으로 기대된다.





부산은행 신식 개인고객그룹장은 "부산은행은 고객 중심의 금융상품 개발과 혁신적인 디지털 프로세스 개선을 통해, 모바일 환경에서도 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

