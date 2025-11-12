태그플러스 변우진 대표, 이웃사랑 성금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태그플러스 변우진 대표가 지역 내 돌봄이웃을 돕기 위한 이웃사랑성금 500만원을 전달했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 태그플러스 변우진 대표가 지역 내 돌봄 이웃을 돕기 위한 이웃사랑성금 500만원을 전달했다고 12일 밝혔다.

이번 전달식에는 전남 사랑의열매 김동극 사무처장, 태그플러스 변우진 대표 및 직원 관계자가 참석했다.

태그플러스 변우진 대표는 지난해 12월에도 '희망2025나눔캠페인' 기간 중 1,000만원을 기부하며 꾸준히 나눔을 이어왔다.

올해에도 돌봄 이웃을 돕기 위해 500만원의 성금을 전달했으며 앞으로도 꾸준히 나눔을 약속하며 나눔의 선순환을 실천하고 있다.

태그플러스 변우진 대표는 "조금이라도 도움이 필요한 분들에게 힘이 되고 싶었다"며 "작은 정성이지만 따뜻한 마음이 전해지길 바라며 이웃들과 온정을 나누는 활동을 계속 이어가겠다"고 말했다.





전남 사랑의열매 김동극 사무처장은 "매년 꾸준히 나눔을 실천해주시는 변우진 대표님께 진심으로 감사하다"며 "앞으로도 전남 사랑의열매도 따뜻한 나눔이 계속 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

