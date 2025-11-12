박두형 여주시의장 '지방의정봉사상' 수상…시민 중심 의정활동 공로 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시의회 박두형 의장이 지난 7일 동두천종합운동장에서 열린 경기도시·군의장협의회가 주관한 '2025 경기도시·군의회 한마음 체육대회' 에서 지방의정 발전과 시민 중심 의정활동의 공로를 인정받아 '의정봉사상'을 수상했다.

이번 한마음 체육 대회는 경기도시·군의회의장협의회가 주최하고 동두천시의회가 주관한 행사로, 경기도 31개 시·군의회 의장과 의원, 사무국 직원 등 500여 명이 참석하여 지방의회의 협력과 화합을 다졌다.

박두형 의장은 그동안 '시민에게 희망주고 사랑받는 여주시의회'라는 슬로건 아래 현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 지역 현안을 해결하기 위한 소통 중심의 의정활동을 꾸준히 이어왔다.

또한 시민 복리 증진과 지역 발전을 위한 정책을 지속적으로 추진하며, 여주시의회의 위상을 높이는 데 앞장서왔다.

박두형 의장은 "이번 의정봉사상은 저 개인의 성과가 아니라, 시민 여러분의 신뢰와 응원의 결과라 생각한다"며 "앞으로도 시민의 눈높이에서 더 가까이 소통하고, 여주시 발전과 주민 행복을 위해 헌신하는 의정활동을 펼치겠다"고 다짐했다.





여주시의회는 이번 수상을 계기로 시민의 의견을 적극적으로 정책에 반영하고, 지역사회와 함께 성장하는 열린 의회 실현을 위해 더욱 노력해 나갈 계획이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

