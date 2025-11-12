마이클 버리 "빅테크, 감가상각비 축소해 이익 부풀려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"설비투자 늘린다고 내용연수 연장되는 것 아냐"

25일 추가 내용 공개 예고

영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 공매도 투자자 마이클 버리가 일부 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 감가상각비를 줄여 회계상 이익이 실제보다 커 보이게 만든다고 주장했다.

로이터연합뉴스

11일(현지시간) 미 경제매체 CNBC에 따르면 버리는 전날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 인공지능(AI) 인프라 제공 업체들이 실제보다 감가상각 비용을 축소하고 있다고 주장했다.

그는 "자산의 내용연수를 연장해 감가상각을 과소계상하면 수익이 인위적으로 증대된다"며 "현대에 흔한 사기 중 하나"라고 했다. 또 "2~3년 제품 주기로 엔비디아 칩과 서버들을 구매해 대규모로 자본지출을 늘리는 일이 컴퓨팅 장비의 유효수명 연장으로 귀결돼선 안 된다"며 "하지만 바로 이게 모든 하이퍼스케일러들이 해온 일"이라고 지적했다. 그러면서 하이퍼스케일러들이 2026~2028년에 감가상각비를 약 1760억달러 과소계상할 것으로 추정했다.

특히 기업용 클라우드 업체 오라클과 페이스북의 모회사 메타를 지목한 뒤 2028년까지 이들의 이익이 각각 27%, 21% 과대계상될 수 있다고 주장했다. 기업이 자산의 내용연수를 길게 잡으면 연간 감가상각비가 줄면서 이익은 늘게 된다.

버리는 2008년 금융 위기 당시 미국의 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지) 사태를 예견한 인물이다. 최근에는 AI 열풍이 1990년대 말의 닷컴버블과 유사하다며 'AI 거품론'을 제기하고 있다. 앞서 버리가 엔비디아와 팔란티어에 공매도 포지션을 취했다는 사실이 공개되면서 최근 빅테크와 AI 기업 주가가 큰 폭의 조정을 거치는 데 영향을 끼치기도 했다는 평가가 나온다.





버리는 엑스 게시물에서 오는 25일 더 상세한 내용을 밝히겠다고 예고했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

