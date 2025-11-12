한국GM 노조 "직영 서비스센터 폐쇄 결정…법적 대응" 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐쇄 저지 비상대책위원회 설치

"국내 사업 철수 명백한 신호"

한국GM 노동조합이 회사 측의 직영 서비스센터 폐쇄 결정이 국내 사업 철수의 신호라며 법적 대응에 나서겠다고 경고했다.

한국GM 노조는 12일 안규백 지부장 명의로 성명서를 내고 "사측이 GM 본사 방침을 이유로 내년 2월15일자로 직영 서비스센터를 전면 폐쇄하겠다는 통보에 깊은 분노를 표하며 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

연합뉴스

AD

앞서 한국GM은 내년 1월1일부터 전국 9개 직영 서비스센터 운영을 종료하고. 380여개 협력 센터에서 서비스를 제공한다는 계획을 노조 측에 전달했다. 직영 서비스센터에서 근무하던 직원들은 고용을 유지하면서 다른 직무로 재배치될 예정이다.

이는 5월 발표한 매각 방침에 따른 것으로, 당시 사측은 재무적 지속 가능성을 확보하기 위한 방안으로 직영 서비스센터와 인천 부평공장 일부 시설을 매각하는 방안을 내놓았다.

노조는 "노사는 임금협상 잠정합의안에서 직영 서비스센터 문제는 고용안정특별위원회를 통해 원점에서 재논의한다고 합의했었다"면서 "폐쇄 일정 통보는 명백한 노사 합의 파기이며, 사측이 처음부터 진정성 없는 협상을 벌였다는 증거"라고 비판했다.

이어 "한국GM은 지난 5월 미국 정부의 수입차 관세 부과를 이유로, 직영 서비스센터 폐쇄와 자산 매각을 발표했다"며 "관세가 15%로 조정됐음에도 구조조정을 멈추지 않는 것은 관세가 핑계에 불과했다"고 지적했다.

그러면서 노조는 "핵심 정비 업무를 협력업체에 전가하는 것은 품질 관리 약화와 고객 서비스 저하를 초래하고, 협력업체에 과도한 부담과 비용을 떠넘기는 행위"라며 "정비 품질 저하로 인한 고객 불만은 브랜드 이미지 훼손으로 이어지고, 그 부담은 고스란히 소비자에게 전가될 것"이라고 꼬집었다.

노조는 전날 임시대의원대회를 열고 직영 서비스 센터 폐쇄를 저지하기 위한 비상대책위원회를 설치하고, 회사를 상대로 투쟁에 나서기로 결의했다. 특히 차기 노조 선거를 앞둔 상황에서 회사 측이 일방적으로 통보를 했다는 점에서 혼란을 야기하기 위한 의도가 담겨있다고 비난했다.





AD

노조는 "노사 합의 파기, 선거 방해, 부당노동행위, 구조조정 강행에 결코 침묵하지 않을 것"이라며 "현장 중심의 저항, 법적 대응, 정치권 연대까지 모든 수단을 동원해 GM이 한국에서 기업으로의 책임을 끝까지 묻고 반드시 대가를 치르게 하겠다"고 경고했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>