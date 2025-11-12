본문 바로가기
이현재 시장, 임태희 교육감과 ‘전국 1호’ 하남교육지원청 내년 상반기 개청 합의

이종구기자

입력2025.11.12 13:57

이현재 하남시장, 하남교육지원청 제1호 개청 요청
임태희 교육감, 내년 상반기 중 우선 개청 화답
하남 교육 현안 ‘원팀’ 해결…교육지원청 신설·과밀학급 해소 급물살

경기 하남시민의 숙원인 '하남교육지원청' 신설이 내년 상반기 '전국 1호' 개청을 목표로 현실화 단계에 접어들었다. 하남시가 임시청사 확보와 '개청지원단' 구성 등 행정적 지원을 완비한 가운데 이현재 하남시장이 임태희 경기도교육감과 만나 신속한 개청에 협력하기로 뜻을 모았다.

이현재 시장, 임태희 교육감과 ‘전국 1호’ 하남교육지원청 내년 상반기 개청 합의 이현재 하남시장(왼쪽)이 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 교육감과 면담을 갖고 있다. 하남시 제공
12일 하남시에 따르면 이현재 시장은 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 교육감과 면담을 갖고 하남교육지원청 신설, 위례·감일신도시 과밀학급 해소 등 산적한 주요 교육 현안을 심도 있게 논의했다.


이현재 시장은 이 자리에서 '전국 1호 하남교육지원청' 분리·신설을 건의하며 취임 직후부터 하남교육지원청 신설을 시의 핵심 현안으로 챙겨왔음을 강조했다.


이현재 시장은 "신도시 개발로 학령인구가 폭발적으로 급증해, 기존 하남교육지원센터로는 폭증하는 교육수요 대응에 명백한 한계가 있다"며 "하남시가 내년 '전국 1호 교육지원청'으로 개청하도록 경기도교육청의 전폭적이고 신속한 지원이 절실하다"고 강력히 건의했다.


이 시장의 건의는 구체적인 실행 계획이 뒷받침됐다.


시는 교육지원청 개청에 대비해 하남종합복지타운 6층(562㎡)을 임시청사로 선제 확보했다. 이곳은 당장 12월부터 입주가 가능하다. 또한, 실무 지원을 위해 평생교육, 홍보·예산, 청사·재산관리 등 4개 반 15명으로 구성된 '개청지원단'을 신속히 꾸려, 행정·재정 등 개청 실무 전반을 원스톱으로 지원할 체계도 완비했다.


임태희 교육감은 "규정 정비가 마무리되는 대로 이르면 내년 상반기 중 우선적으로 하남교육지원청이 개청되도록 노력하겠다"고 화답했다.


하남시의 이러한 적극적인 교육 행정은 교육지원청 신설에만 그치지 않는다.


시는 이현재 시장의 '취임 1호 결재'인 '과밀학급 TF팀' 구성을 시작으로 시민들의 이해와 협조로 도심 공원 부지를 '한홀중학교' 학교 용지로 무상 임대해 '전국 최초 모범사례'를 만들었다.


특히 한홀중 부지는 설계단계부터 운동장 및 강당 체육시설 등의 학교시설 개방을 전제로 외부에 개방하는 형태로 설계하는 등 학교와 지역사회가 상생할 수 있는 모범적 교육 인프라로 평가된다. 여기에 통학로 개설, 안전시설 확충 등 33억원의 공공기반시설 조성도 별도로 지원했다.


이현재 시장은 이 과정에서 오성애 광주하남교육지원청 교육장과 현장을 직접 점검하고, 실무진들이 긴밀히 협력하고 있음을 강조하며 "차질 없는 개교가 이뤄지도록 교육감께서 격려해달라"고 건의했다.


이날 면담에서는 과밀학급 해소 방안이 비중 있게 다뤄졌다. 이현재 시장은 미사지구 과밀 해소의 핵심인 한홀중(2026년 3월)과 (가칭)미사4고(2027년 3월)의 적기 개교를 요청했다.

이현재 시장, 임태희 교육감과 ‘전국 1호’ 하남교육지원청 내년 상반기 개청 합의 이현재 하남시장(왼쪽 두 번째)이 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 교육감과 면담을 갖고 하남교육지원청 신설, 위례·감일신도시 과밀학급 해소 등 산적한 주요 교육 현안을 심도 있게 논의하고 있다. 하남시 제공

이현재 시장은 이어 위례·감일지구 과밀 문제와 관련 "2029년~2031년 사이 과밀학급이 정점에 달할 것"이라고 예측하며 "오성애 교육장을 중심으로 실무진이 현장 의견 수렴 등 고생을 많이 하고 있지만, 이는 도교육청이 나서야 풀 수 있는 문제"라고 강조했다.


이현재 시장은 "학교 신설 유휴부지가 전무해 증축·리모델링만으로는 한계에 도달했다"며 "수십 명 정도가 초과될 것으로 예상되므로, 한시적으로 수십 명 규모에서 인근 송파구와 공동학군을 지정해달라"는 구체적인 대안을 제시했다.


이에 임태희 교육감은 "위례·감일 학생들이 겪을 고초에 깊이 우려한다"며 "우선 경기도 내 사안인 하남·성남 위례 공동학군 추진을 먼저 협의해보고, 그 다음에 서울시교육청과 서울 송파와도 함께 공동학군을 운영하는 방안 등을 면밀히 검토하겠다"고 말했다.


이현재 시장은 "시민이 체감하는 교육 환경의 극적인 변화를 만들기 위해 시에서도 모든 노력을 다할 것"이라며 "앞으로도 도교육청과 '원팀'이 되어 모든 교육 현안을 속도감 있게 해결해 나가겠다"고 밝혔다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
