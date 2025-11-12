고양산업진흥원, 19일까지 기업입주시설 신규 입주기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방송·영상-콘텐츠-바이오-ICT 기업

경기 고양산업진흥원(원장 한동균)이 오는 19일까지 기업입주시설 신규 입주기업을 모집한다.

고양산업진흥원, 기업입주시설 신규 입주기업 모집 안내문. 고양특례시 제공

모집 규모는 타워1(일산동구 고봉로 32-19) 3개실과 창조혁신캠퍼스 성사(덕양구 고양대로 1415) 4개실 등 총 7개실이다.

모집대상은 ICT·SW, 방송·영상, 스마트콘텐츠, 바이오 등 첨단산업 분야로, 법인·개인 사업자, 예비 창업자는 누구나 지원이 가능하다.

입주기업으로 선정되면 인근 시세 대비 저렴한 임대료로 사무공간을 사용할 수 있으며 인터넷, 냉·난방시설 등의 편의시설을 제공받을 수 있다. 또한 진흥원과 고양투자청이 지원하는 '고양형 TIPS사업', 펀드 투자, 네트워킹 행사 등 다양한 기업 지원사업 정보도 수시로 안내받을 수 있다.

입주를 희망하는 기업은 진흥원 누리집에서 신청양식을 내려받아 작성한 후 오는 19일 오후 4시까지 이메일로 제출하면 된다.





최종 입주기업은 서류심사와 발표평가를 거쳐 선정되며, 올해 12월~내년 1월 중으로 입주가 가능하다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

