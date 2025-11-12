LG 계열사 수장들, 벤츠 회장 만나 전장사업 논의할듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 오후 LG트윈타워에서 회동할듯

조주완·김동명·정철동·문혁수 등 CEO 총출동

SDV 분야 구체적 협력 논의할듯

벤츠 회장, 조현상·이재용과도 회동

삼성과 반도체 등으로 협력 확대 가능성

LG그룹 주요 계열사 수장들이 이번 주 우리나라를 찾는 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만난다. 이 회동에서 양사는 전장(차량용 전자·전기장비) 사업 협력을 강화할 것으로 보인다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장. 메르세데스-벤츠

AD

12일 재계에 따르면 오는 13일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 칼레니우스 회장이 LG그룹 내 주요 계열사 최고경영자(CEO)들과 회동한다. 이 자리에는 조주완 LG전자 CEO, 김동명 LG에너지솔루션 CEO, 정철동 LG디스플레이 CEO, 문혁수 LG이노텍 CEO 등이 참석할 것으로 전해진다. 이들은 배터리, 디스플레이, 센서 등 전장용 핵심 부품 공급을 포함한 소프트웨어 중심 차(SDV) 분야에서의 구체적인 협력이 논의될 것으로 보인다.

칼레니우스 회장과 LG 수장들의 회동은 약 1년반 전에도 있었다. 앞서 칼레니우스 회장은 지난해 3월에 독일에서 열린 비공개 '테크데이'를 통해 LG그룹 주요 계열사 CEO들을 만나며 협력 관계를 다졌다. 당시 칼레니우스 회장은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 "이번 LG와의 만남을 마치고 나니 앞으로의 기대가 더욱 커졌다"며 "메르세데스-벤츠의 목표는 고객에게 탁월한 디지털 제품 경험을 제공하는 것으로, 강력한 파트너인 LG와 함께 차세대 제품으로 기준을 다시 높일 것이라고 확신한다"고 했다.

칼레니우스 회장은 이어 조현상 HS효성 대표이사 부회장과도 만날 것으로 알려졌다. HS효성 계열사 중 하나인 HS효성더클래스는 메르세데스-벤츠 공식 딜러사다. 아울러 칼레니우스 회장은 이재용 삼성전자 회장과도 만나 전장 사업을 논의할 예정으로 전해진다. 이 회동에는 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장도 동석할 것이란 후문도 있다.

업계에서는 회장 간 만남을 통해 양사 간 기존 협력 범위가 반도체, 배터리, 디스플레이 등으로 확대될 수 있다고 관측한다. 삼성과 벤츠는 현재 차량용 인포테인먼트 시스템, 디지털 키 등에서 협력하고 있다. 차량용 유기발광다이오드(OLED) 공급도 협의 단계에 접어든 것으로 전해진다. 삼성전자 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS)부문과 삼성SDI는 글로벌 차량 업체 가운데 BMW와 아우디 등에 차량용 반도체, 전기차용 배터리를 공급하고 있고 아직 벤츠와의 협업은 아직 없다.





AD

한편 칼레니우스 회장은 오는 14일 인천 파라다이스시티에서 열리는 '미래 전략 콘퍼런스'에 참가해 벤츠의 한국 시장 전략 등에 대해 발표한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>