클루커스, 마이크로소프트 ‘2025 Partner of the Year’ 게이밍 부문 파이널리스트 올라

[Winner Microsoft Partner of the Year / 사진제공=클루커스]

데이터 및 인공지능(AI) 특화 클라우드 전문 기업 클루커스대표홍성완)는 '2025 Microsoft Partner of the Year Awards'에서 글로벌 파이널리스트 게이밍 부문에 선정됐다고 13일 밝혔다.

'올해의 파트너상(Microsoft Partner of the Year)'은 지난 1년간 마이크로소프트 클라우드 기반의 애플리케이션, 서비스, 디바이스, AI 혁신을 구현한 전 세계 파트너를 선정해 수여되는 상으로, 2025년에는 100여 개국에서 4,600건 이상의 후보가 접수되었다. 클루커스는 이 중 게이밍 부문에서 탁월한 전문성과 기술력을 인정받아 글로벌 파이널리스트에 이름을 올렸다.

클루커스는 국내에서 마이크로소프트 애저 기반 게임 산업의 클라우드 전환을 선도해 온 파트너로, 크래프톤, 펄어비스, 넷마블 등 국내 대표 게임사를 고객으로 확보하고 있다.

실시간 글로벌 운영, 대규모 트래픽 처리, 사용자 경험 차별화 등 기술 수요가 높은 게임 산업 환경에서, 클루커스는 Azure OpenAI, Microsoft Sentinel, Microsoft Copilot 등 마이크로소프트의 최신 기술을 고객 환경에 실질적으로 적용할 수 있도록 고객 맞춤형 PoC부터 운영 통합까지 전 과정을 지원하는 AI 기반 매니지드 서비스를 제공하고 있다. 특히, 본 산업에서 검증된 고성능 클라우드 및 AI/보안 기술은 이제 제조, 리테일, 헬스케어 등 다양한 엔터프라이즈 산업군에서도 안정적인 클라우드 전환과 AI 도입을 가속화하는 핵심 기반이 되고 있다.

클루커스는 주요 게임사 및 엔터프라이즈 고객을 대상으로 애저 기반의 AI·데이터·보안 고도화 서비스를 확대하고 있으며, 마이크로소프트와 공동 GTM 및 프로젝트 협업도 활발히 전개 중이다.

클루커스는 2021년부터 2023년까지 3년 연속 '마이크로소프트 올해의 파트너(한국)'를 수상한 바 있으며, 올해는 수상 범위를 글로벌 부문으로 확장하며 기술력은 물론 산업별 적용 확장성과 글로벌 레퍼런스 가능성까지 공식적으로 인정받았다.

마이크로소프트 니콜 데젠(Nicole Dezen) 글로벌 파트너 솔루션 부문 총괄 부사장은 "2025년 마이크로소프트 올해의 파트너상 수상자들에게 축하를 전한다. "라며, "올해 파트너들은 마이크로소프트 클라우드와 AI 플랫폼의 강력한 가능성을 기반으로, 기술과 비전이 결합될 때 고객에게 어떤 가치를 제공할 수 있는지를 잘 보여주었다"고 말했다.

클루커스홍성완 대표는 "클루커스는 지난 6년간 마이크로소프트와 협력하여 여러 차례 수상의 영광을 안았다. 그러나 이번 수상은 글로벌 파트너들과의 경쟁 속에서 클루커스의 역량과 위상을 인정받았다는 점에서 더욱 뜻깊다."며 "현재 클루커스는 한국을 비롯해 일본, 말레이시아, 미국 등에서 사업을 전개하고 있으며, 앞으로 더 많은 국가에서 AI 기술로 무장한 한국 기업의 저력을 입증해 나갈 예정이다."라며 소감을 밝혔다.





한편, 마이크로소프트 파트너 어워즈는 11월 18일부터 21일까지 샌프란시스코에서 열리는 마이크로소프트 이그나이트 개최에 앞서 발표되었으며, 2025년 어워즈에 대한 정보는 마이크로소프트 파트너 블로그에서 확인할 수 있다. 올해 글로벌 수상자 관련 자세한 정보는 파트너 사이트에서 확인 가능하다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

