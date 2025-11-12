수능 D-day 앞둔…전남 46개 시험장 '만반의 채비'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1만4,952명 수험생…숙박·수송 지원

섬마을 수험생 119명 '특별 배려'

김대중 교육감 "최선의 결과 응원"

2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오는 13일, 대체로 맑은 날씨가 이어지며 '수능 한파'는 없을 것으로 예상되는 가운데 전남도교육청이 시험장 준비 상황과 수송 대책 등을 최종 점검했다.

전남도교육청은 지난 11일 '2026학년도 대학수학능력시험 파견관 회의'를 열어 시험지구별 문답지 보관 상태, 방송 시설 점검, 유관기관 협조 체계 등을 확인했다.

올해 전남 지역 수능에는 목포·여수·순천·나주·광양·담양·해남 등 7개 시험지구, 46개 시험장에서 모두 1만4,952명의 수험생이 응시한다.

도교육청은 7개 시험지구별 문답지 보관 상태와 시험장 방송 시설을 확인하고, 경찰·소방서·한전·해양경찰 등 유관기관과 협조 체계를 구축해 시험 당일 돌발 상황에 대비했다.

수능 종료 시까지 본청 진로교육과 내에 '2026학년도 대학수학능력시험 종합상황실'을 운영, 문답지 인수·운송·보관을 철저히 관리하고 비상 상황 발생 시 신속히 대응할 방침이다.

또 도서 지역 6개 학교 119명의 수험생이 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 1박 2일 또는 2박 3일 숙박 경비를 지원했으며, 기상 악화 시 해양경찰서에 수송 협조를 요청했다.

수험생들은 12일 각 시험장에서 열리는 예비소집에 참석해 수험표를 받고 유의사항을 안내받는다. 수능 당일에는 오전 6시 30분부터 시험장 출입이 가능하며, 오전 8시 10분까지 입실을 완료해야 한다. 오전 8시 40분 이후에는 입실이 불가능하다.

응시자는 수험표와 사진이 부착된 신분증을 반드시 지참해야 하며, 결제·통신(블루투스 등) 기능이나 전자식 화면표시기(LCD·LED)가 없는 아날로그 시계만 반입할 수 있다. 컴퓨터용 사인펜, 흑색 연필, 지우개, 흰색 수정테이프, 샤프심, 마스크 등은 휴대가 가능하다.





김대중 교육감은 "수험생들이 최상의 컨디션으로 시험을 치를 수 있도록 끝까지 만전을 기해달라"며 "그동안의 노력이 좋은 결실로 이어지길 바란다"고 말했다. 김 교육감은 수능 당일 순천 지역 시험장을 방문해 수험생들을 격려할 예정이다.





