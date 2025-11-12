본문 바로가기
[기획]전남 분산에너지 특구 지정…'에너지 수도 전남' 속도낸다

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.12 12:01

정부 전남22개 시군 분산에너지 특구 지정
저렴한 전기 생산…산업 생태계 변화 기대
전남도, 마이크로그리드 구축 등 시스템 구축
재생에너지 생산 2035년 62.5GW까지 확대
1조원 규모 에너지 기본소득 실현 추진도

[기획]전남 분산에너지 특구 지정…'에너지 수도 전남' 속도낸다 김영록 전라남도지사가 11일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 분산에너지 특화지역 선정에 따른 방향 설정 등을 논의하고 있다. 전남도 제공
최근 정부가 전남 전역을 분산 에너지 특구로 지정하면서, 전라남도가 설정한 '에너지 수도 전남' 건설에 속도가 더해질 전망이다. 풍부한 자원을 활용한 재생에너지 기반 전력망을 빠르게 확대해, 전남을 AI 등 미래 첨단산업 발전을 위한 전진기지로 육성하겠단 의지다. 국내 뿐 아니라 글로벌 기업들까지 전남에서 터전을 마련할 수 있도록 유도, 그간 경험하지 못했던 새로운 지역 산업생태계를 구축하겠단 계산도 세웠다.


12일 전남도에 따르면 지난 5일 정부는 전남 지역 전체를 분산 에너지 특화지역(분산특구)으로 지정했다. 이는 전남이 기존 후보지였던 지역(해남 솔라시도)이 아닌 전남 22개 시군 전체 (1만2,363㎢)로 대폭 확대됐다는 점에서, 많은 시사점을 주고 있다.


분산 에너지는 한전의 장거리 송전망을 통해 전기를 끌어다 쓰는 것이 아닌 특정 지역에서 생산한 전기를 그 지역서 사용하는 '지산지소형 시스템'을 의미한다.


이번 분산에너지특구 지정은 전남 어디서든 이 시스템을 적용, 여러 혜택을 동시에 누릴 수 있게 됐다는 의미로 사실상 전남 전체가 'RE100 산단으로 지정'된 거나 마찬가지로 여겨질 정도의 파격적 결정이다.


특구 지정으로 얻는 직접적 이익은 전력의 거래 방식의 효율화다.


현재는 전기사업법상 '발전·판매 겸업 금지' 조치에 따라 한전만 전기공급이 가능하도록 제도화됐다. 하지만 특구 구역 내에선 민간 발전회사가 한전을 거치지 않고 기업과 주민에게 직접 전기를 판매할 수 있다. 이는 상대적으로 저렴한 가격에 전력 거래가 가능하게 하는 토대가 마련된다는 점에서 기업들 입장에선 큰 이점으로 여겨진다. 많은 전력을 필요로 하는 AI 등 최첨단 미래 에너지 신기술 개발 업체들이 전남에 시선을 돌리는 이유다.


당장 전남도는 MG(Micro Grid) 분산 전력망 구축을 위한 계획안 마련에 들어간 상태다.


일정 구역안에 태양광 등 발전설비, ESS(배터리), 공장 등 전기 사용처를 묶어 하나의 작은 전력망처럼 자체적으로 전력 생산·소비·저장하는 것을 골자로 하는 마이크로그리드는 향후 '반값 전기'를 공급할 최적의 시스템으로 꼽힌다.


전남도는 마이크로그리드(산단, 농공단지, 캠퍼스, 공항, 스마트팜 등)의 맞춤형 시·군 특화 모델 발굴에 집중한다는 방침이다. 2030년까지 전남 22개 시군에 마이크로그리드를 구축할 예정이다.


이를 위해 태양광·풍력 등 재생에너지 전력 생산 규모 확대를 위한 속도전에도 나선다.


전남도는 올해 기준 6.6GW(전국 1위) 규모인 재생에너지 설비용량을 2030년 29GW, 2035년 62.5GW까지 늘리겠단 구상이다. 이렇게 생산된 전력 상당 부분을 분산 특구로 집중 투입하겠다는 것이다. 또 연간 1조원 규모의 에너지 기본소득도 함께 실현하겠단 방침을 세웠다.

[기획]전남 분산에너지 특구 지정…'에너지 수도 전남' 속도낸다 해남 솔라시도 기업도시 조감도/전라남도 제공

최근 오픈AI와 SK 그룹이 공동으로 전남 해남 솔라시도에 글로벌 AI 데이터센터를 구축하기로 했다. 삼성 SDS 컨소시엄도 국가 AI 컴퓨팅센터 후보지로 전남을 선정한 바 있다. 앞으로 전남은 전기요금 인하 등 산업의 효율성을 극대화해 보다 더 많은 기업이 전남에 뿌리를 내리도록 유도하겠단 방침이다.


'에너지 산업 육성'을 통한 고품질의 일자리 창출, 이를 발판으로 지역소멸 등 여러 현안까지도 동시에 해소하겠다는 계획이다.


전남도 관계자는 "전남 전역 분산에너지 특구 지정은 그야말로 지역에선 획기적 전환점이 될 것이라고 본다"며 "재생에너지를 활용한 전력 산업을 위한 모든 기반이 조성된 전남으로선 이번 특구 지정이 새로운 산업군을 조성하는 첫 시작점이 될 것이다"고 설명했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

