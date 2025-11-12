포항지진 후 8년 '끝나지 않은 재난의 기록'… 13일 포항MBC 특집 다큐멘터리 방영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항지진 8주년 특집 다큐멘터리… 진정한 피해 회복 방안 모색



지진 이후 8년간 기록… 여전히 현재진행형인 시민들 아픔 전달

8년이라는 시간이 흘렀지만, 2017년 11월 15일의 악몽은 여전히 현재 진행형이다.

포항시가 11·15 포항촉발지진 8주년을 맞아 특집 다큐멘터리 '포항지진 8년, 아물지 않은 상처'를 제작하고 오는 13일 밤 9시, 16일 오전 10시 두 차례 포항 MBC를 통해 방영한다.

포항mbc 특집 다큐 ‘포항지진 8년, 아물지 않은 상처’ 화면.

이번 특집 다큐멘터리는 포항 지진 이후 8년간의 기록을 정리하며 포항지진이 자연 재난이 아닌 지열발전소로 인한 촉발지진이라는 점과 다수의 업무상 과실로 인한 인재라는 점을 다시금 알리고, 포항지진 피해자들의 심리적인 어려움이 현재진행형이라는 부분의 이해를 돕고자 제작됐다.

최근 발표된 포항트라우마센터의 자료에 따르면 조사 대상자의 약 20%가 여전히 고위험 상태의 지진 트라우마를 겪고 있으며 이와 함께 경제적 어려움을 호소하고 있다.

지진을 겪은 대다수의 포항 시민들은 쿵 하는 소리만 들어도 크게 놀라며 불안감을 호소하고 있으나, 외부 시선으로는 포항지진은 이미 '8년이나' 지난 재난이며 이후 연이어 발생한 대형 참사와 재난에 '언제까지 포항지진 이야기냐'는 의견도 있었다.

포항시는 이번 다큐멘터리를 통해 '진정한 피해 회복'을 위해 필요한 것은 무엇인지를 되짚고, 이를 통해 포항지진에 대한 책임과 배상이라는 법적·사회적 쟁점까지 함께 조명할 예정이다.

시민과 전문가 인터뷰를 중심으로 구성됐으며 지진 피해의 물리적 복구를 넘어 '사람 중심의 회복', '온전한 일상의 지속'에 대해 함께 고민하는 계기를 마련한다.

13일 포항MBC 특집 다큐멘터리 방영.

이강덕 시장은 "이번 포항지진 8주년 특집 다큐멘터리는 진정한 피해 회복의 의미를 되새기며 포항시가 재난 극복의 모범 사례가 되는 디딤돌이 될 것"이라며 "공동체의 힘으로 상처를 극복해 온 시민들의 노력이 헛되지 않도록 포항지진에 대한 명확한 책임과 배상이 뒤따라야 한다"고 강조했다.

2017년 11월 15일 포항에서 발생한 규모 5.4의 지진은 지열발전으로 인한 촉발지진으로 판명됐다. 이후 포항촉발지진 정신적 손해배상 소송 1심에서 재판부는 시민들의 정신적 피해를 인정해 원고 일부 승소 판결을 했으나, 항소심에서는 손해배상 청구를 기각했다.





포항시는 앞으로도 시민의 당연한 권리인 진정한 지진 피해 극복을 위한 행정력을 집중해 안전도시 포항의 위상을 확립하는 노력을 이어갈 계획이다.





