신한은행, 금융주선 맡은 '봉화 오미산 풍력발전' 준공

국산 터빈 기반 육상풍력 프로젝트

총 1280억 금융주선

신한은행은 지난 11일 한국남부발전, 수산인더스트리, 유니슨 등과 경상북도 봉화군 오미산에서 열린 풍력발전 준공식에 참석했다고 12일 밝혔다.

이 사업은 국산 풍력 터빈 제조사와 발전공기업이 협력해 개발한 국내 대표 육상풍력 발전단지다. 설비용량은 약 60.2㎿로, 연간 약 9만8700㎿h의 전력을 생산할 수 있다. 4인 가구 기준 약 2만2000가구가 1년간 사용할 수 있는 규모다.

신한은행은 이 프로젝트의 금융자문 및 금융주선사로 참여해 총 1280억원 규모의 금융 조달을 성공적으로 이끌었다. 신한은행 관계자는 "이번 준공은 국내 풍력산업의 자립 기반이 한층 성장했음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 친환경 인프라 확대에 기여해 생산적 금융 확대에도 적극 동참할 예정"이라고 말했다.





한편 신한은행은 10㎿급 국산 해상풍력 터빈을 사용하는 다대포 해상풍력 사업에도 금융주선기관으로 참여하는 등 다양한 신재생에너지 프로젝트에 참여할 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

