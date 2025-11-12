양주시 문화예술계, 양주문화관광재단 설립 촉구 '한목소리'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시 문화예술계, '조례 부결'에 맞서

양주문화관광재단 설립 재추진 촉구

시 "재단 설립 늦출 수 없다"…12월 조례 재상정 목표

경기 양주시는 지난 10일 양주시종합관광안내센터 교육장에서 '양주문화관광재단 설립을 위한 문화예술계 간담회'를 개최했다.

양주시가 지난 10일 양주시종합관광안내센터 교육장에서 '양주문화관광재단 설립을 위한 문화예술계 간담회'를 개최하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 간담회는 지난 10월 양주시의회 본회의에서 '양주문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례안'이 부결된 이후 관내 관련 기관·단체 관계자, 문화예술인, 활동가 등 30여 명이 모여 재단 설립의 조속한 추진을 촉구하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 먼저 양주문화관광재단 설립 추진현황을 공유하며 지난 4년간 준비해 온 설립 절차가 조례 부결로 중단된 현 상황을 짚었다.

시 관계자는 "재단 설립이 장기간 지연될 경우 행정적·재정적 낭비는 물론, 공모사업 참여와 외부 재원 확보가 어려워 지역 문화발전이 뒤처질 우려가 크다"고 설명했다. 특히 인구 30만명에 이르는 도시임에도 불구하고 문화·관광을 전담할 전문조직이 부재해 양주시만의 도시 브랜드를 구축하는데 한계가 있다는 지적이 이어졌다.

김도웅 경제문화체육국장 주재로 진행된 자유토론에서는 문화예술계 인사들이 "재단 설립은 더 이상 미룰 수 없는 필수 과제"라며 한목소리를 냈다. 서순오 양주예총 회장을 비롯한 산하 협회 지부장들은 "시의회에 문화예술계의 의견을 적극 전달하고, 온·오프라인 서명운동을 통해 시민들의 의지를 모아야 한다"고 강조했다.

이에 시 관계자는 "오는 12월 정례회에 조례안을 재상정해 통과를 목표로 하고 있으나, 예산 편성 일정상 재단 출범은 최소 6개월 이상 지연될 것"이라며 "재단 설립이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

참석자들은 또 "전국에 문화재단 또는 문화관광재단을 설립·운영 중인 지자체가 절반 이상이고, 경기도 내 31개 시군 중 24곳이 이미 재단을 설립·운영 중이라며, 재단 설립은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라는데 입을 모았다.

현재 양주시의 전체 예산 중 문화관광 분야가 차지하는 비중은 3% 미만으로, 문화예술 예산 규모는 경기도 내 28위 수준에 머물고 있다.

시 관계자는 "시 재정만으로는 문화관광 경쟁력 확보에 어려움이 있으며, 재단이 설립되면 전문 인력을 확보하고 국도비 공모사업에 참여함으로써 지역 문화관광 기반 확충은 물론 정부 정책 변화에도 선제적으로 대응할 수 있을 것"이라고 전망했다.





AD

간담회는 양주문화관광재단 설립 촉구에 적극 동참하기로 뜻을 모으며 참석자들의 공감 속에 마무리됐으며, 참석자들은 향후 성명서 발표와 서명운동을 통해 지역 여론을 결집시키겠다는 의지를 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>