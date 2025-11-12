'尹정부 실세' 유병호, 감사원장 퇴임식서 '세상은 요지경' 노래 틀고 "영혼없는 것들" 소동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최재해 감사원장 퇴임식 이후 사진 촬영하는 과정서 벌어져

유병호 감사위원, '감사원 운영 쇄신 TF' 비판해와

최 원장에 불만 노골적으로 드러낸 듯

윤석열 정부 감사원 실세로 불렸던 유병호 감사위원(전 사무총장)이 최재해 감사원장 퇴임식에서 노래 '세상은 요지경'을 틀고 "영혼 없는 것들"이라고 소리를 치는 등 소동을 일으켜 논란이다. 윤석열 정부 시절 감사 과정을 점검하는 '감사원 운영 쇄신 태스크포스(TF)'를 비판해왔던 유 위원이 최 원장 퇴임식을 계기로 불만을 노골적으로 드러낸 것으로 보인다.

유병호 감사위원이 15일 국회에서 열린 법제사법위원회의 감사원에 대한 국정감사에 출석하고 있다. 사진=김현민 기자 kimhyun81@

11일 오전 서울 종로구 감사원에서 최 원장의 비공개 퇴임식이 열렸다. 4년의 임기를 마친 최 원장은 "맨 앞에서 외풍을 맞으면서 감사원의 독립성과 원칙을 지키기 위해 심사숙고하고 최선의 노력을 다했다"면서 "후회는 없다"고 말했다.

소동은 퇴임식 직후 기념사진을 촬영하는 과정에서 벌어졌다. 참석자들에 따르면 유 위원은 휴대전화로 옛 유행가였던 '세상은 요지경'을 틀고 "영혼 없는 것들"이라고 했다고 한다.

이번 소동을 두고 일각에서는 유 위원이 윤 정부 관련 감사 활동을 점검하는 TF 운영을 승인한 최 원장을 겨냥한 것이라는 해석이 나온다. 유 위원은 TF를 출범과 관련해 "TF 구성의 근거·절차·활동 내용이 전부 위법하다"고 주장하기도 했다.

유 위원은 문재인 정부 정책이었던 월성 원전 1호기 조기 폐쇄를 두고 감사를 벌여 산업통상자원부의 경제성 조작을 밝히는 등 윤석열 정부의 주요 감사를 주도했다.





한편 최 원장의 퇴임으로 당분간 감사원장 권한대행은 김인회 감사위원이 맡는다. 김 위원의 임기도 12월 만료될 예정인 만큼, 이재명 대통령은 새 감사원장에 대한 인선을 서두를 것으로 보인다. 감사원장 하마평에는 유희상 전 감사위원, 조은석 특별검사 등이 올랐다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

