천주교 서울대교구, 성평등가족부와 맞손…청소년 미혼 한부모 지원에 한 뜻

연간 지원 예산 12억원→20억원 증액

천주교 서울대교구는 11일 명동 교구청에서 성평등가족부 우리금융미래재단과 함께 청소년 미혼 한부모의 생활 안정과 자립 지원을 위한 '우리 원더패밀리 사업' 업무협약(MOU)을 체결했다.

천주교 서울대교구는 11일 명동 교구청에서 성평등가족부, 우리금융미래재단과 청소년 미혼 한부모 자립 지원을 위한 ‘우리 원더패밀리’ 2차 업무협약(MOU)을 체결했다. (왼쪽부터 임종룡 이사장, 정순택 대주교, 정구창 성평등가족부 차관). 서울대교구 제공

이번 협약은 지난해 7월 체결된 1차 협약에 이어, 정부·기업·종교계가 협력해 청소년 미혼 한부모를 지원하는 사회공헌 협력 모델을 한층 강화하는 차원에서 마련됐다.

지원 연령·예산 확대… 실질적 자립 돕는 생명존중 프로젝트

'우리 원더패밀리' 사업은 청소년 미혼 한부모에게 월 50만원의 생활보조금과 정서 상담을 지원하며, 자녀의 탄생을 축하하는 백일 선물과 교육·취업 연계 프로그램을 운영하는 통합 지원 사업이다.

이번 2차 협약을 통해 지원 대상은 기존 22세 이하에서 24세 이하로 확대되고, 교육·취업·의료비 지원이 새롭게 포함됐다. 이에 따라 연간 지원 예산도 12억원에서 20억원으로 증액된다.

세 기관은 이날 협약에 따라 ▲24세 이하 청소년 미혼 한부모(임신부 포함) 300명에게 월 50만원의 생활보조금 지원 ▲월 1회 이상 심리·정서상담 ▲백일 축하 선물(30만원 상당) ▲학업 및 자격증 취득 시 축하금 ▲단기 인턴십 연계 ▲의료비 실비 지원(최대 800만원) 등을 함께 추진할 것을 서명했다.

정순택 대주교 "미혼 한부모 큰 꿈 키우길"

정순택 대주교는 이날 협약식에서 "2023년에 세 기관이 협약하면서 시작된 이 사업이 이번에 확대 지원을 결정하면서 미혼 한부모들이 더 큰 꿈을 키워갈 수 있게 된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "우리금융미래재단과 성평등가족부, 그리고 교구가 생명을 선택한 용기있는 젊은이들을 지지하고, 그들의 미래를 함께 키워나가는 뜻깊은 사업을 이어가길 바란다"고 밝혔다.

정구창 성평등가족부 차관은 "앞으로 청소년 미혼 한부모, 위기임산부 등 사회적 약자를 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

임종룡 이사장은 "이번 협약을 계기로 전국의 청소년 미혼 한부모가 소중한 생명을 책임진 용기에 사회가 응답할 수 있도록, 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

서울대교구, 성평등가족부와 협력해 진행

'우리 원더패밀리' 사업은 교구가 우리금융미래재단, 성평등가족부와 협력해 지난 2023년 7월부터 추진 중인 자립 지원 프로그램이다. 만 19세 이하 미성년 미혼 한부모와 만 22세 이하 청소년 미혼 한부모(중위소득 50% 이하)를 대상으로 월 50만원의 자립지원금과 더불어, 심리 상담 및 생활 자문, 생필품 지원 등을 꾸준히 제공해 왔다. 교구는 특히 신앙 공동체의 울타리 안에서 이들이 인간적인 존엄을 회복하고 사회 안에서 건강한 부모로 설 수 있도록 돕고 있다.

신청은 교구 생명위원회 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후, 구비서류와 함께 생명위원회 이메일로 제출하면 된다.

교구 생명위원회는 '우리 원더패밀리' 사업과 별개로, 2018년부터 '미혼부모기금위원회'를 운영하며 경제적 위기에 놓인 미혼모·미혼부 가정을 꾸준히 지원하고 있다.





현재까지 208가정이 월 50만원씩 2년간 지원을 받았으며, 교구는 생명의 가치를 지키고 부모와 자녀가 함께 자립할 수 있도록 돕는 다양한 돌봄 사업을 지속하고 있다.





