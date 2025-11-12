영덕군 농업 대전환 시동… '농업인의 날' 맞아 기념식·농업정책 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영덕군은 11일 농업인의 날을 맞아 영덕문화체육센터에서 '제2회 영덕군 농업인의 날 기념식과 농업정책 설명회'를 개최했다.

영덕군, 제2회 농업인의 날 기념식과 농업정책 설명회. 영덕군 제공

영덕군농업회의소 주관으로 열린 이번 행사엔 김광열 영덕군수를 비롯해 영덕군의회 김성호 의장, 영덕군농업회의소 김광명 부회장, 각 관계기관장과 농업인 단체장 등 500여명이 참석했다.

기념식에는 지역농업 발전에 이바지한 우수회원을 시상했으며, 이어 열린 농업정책 설명회에는 서준한 국립농산물품질관리원 경북지원장이 강사로 나서 정부의 주요 농정 방향과 농산물 품질관리 정책 등을 설명해 농업인들의 큰 호응을 얻었다.





영덕군농업회의소 김광명 부회장은 "이상기후와 필수 농자재 가격 상승 등 어려운 여건 속에서도 농업인들의 헌신과 노력으로 지역농업의 가치가 굳건히 이어지고 있다"며 "이번 행사가 농업인의 자긍심을 되새기고 농업인들이 더욱 화합하는 자리가 되길 바란다"라고 말했다.





