"수능 준비 고생했어" 성평등부, 수능 마친 청소년 위한 체험활동 운영

성평등부, 수능 후 진행하는 전국 '청소년시설 프로그램' 공개

2026학년도 대학수학능력시험을 마친 청소년들을 위해 성평등가족부와 한국청소년활동진흥원이 전국에서 다양한 체험활동 프로그램을 운영하기로 했다. 수능 시험을 치른 청소년들이 심리적 안정을 회복하고, 진로를 탐색하며 새로운 도전을 준비할 수 있도록 돕겠다는 취지다.

12일 성평등부에 따르면 국립청소년수련시설에서는 청소년들이 함께 어울릴 수 있는 다양한 체험형 활동 프로그램을 운영한다.

국립중앙청소년수련원은 수능 후 청소년들이 친구들과 긍정적인 추억을 만들 수 있도록 '디지털 놀이터', '청백 놀이터' 등을 운영하고, 국립평창청소년수련원은 '찾아가는 브릿지 캠프'와 지난해 큰 호응을 얻은 '고3 수고했쇼(SHOW)'를 1박 2일 프로그램으로 확대 운영한다. 국립청소년우주센터는 과학에 관심 있는 청소년을 대상으로 '우주과학 진로체험'을 진행하며, 국립청소년바이오생명센터는 '수능 끝, 또 다른 시작'을 통해 수능시험을 치른 청소년들에게 고민 해결의 시간을 제공한다. 국립청소년해양센터는 여행, 뷰티, 건강 분야의 체험 기회를 제공하며 추억을 나눌 수 있는 '수능 끝, 나를 찾다'를 운영한다.

전국 각 지역의 청소년문화의집, 청소년수련관에서도 청소년을 위한 진로탐구·문화예술·스포츠체험 프로그램 등을 지역 맞춤형으로 운영한다.

서울시립동대문청소년센터에서는 마술, 파워스피치 등을 포함한 '진로 체험 프로그램'을, 광주시청소년수련관에서는 '스트레스 대처 및 감정조절 능력 향상 프로그램'을, 전북 구례군청소년문화의집에서는 '불법 금융사기 예방 및 아르바이트 노동 인권 프로그램'을 운영한다.

참여를 희망하는 청소년은 '청소년활동 정보서비스 이(e)청소년' 누리집 또는 모바일 웹에서 프로그램 일정과 참가비용을 확인할 수 있으며, 위치기반 검색 기능을 통해 가까운 시설과 활동 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

원민경 성평등가족부 장관은 "수능을 치른 모든 수험생이 긴 여정 동안 보여준 끈기와 노력에 진심으로 박수를 보낸다"며 "전국 청소년시설에서 운영하는 프로그램이 청소년들의 새로운 시작을 응원하는 든든한 동반자가 될 것"이라고 밝혔다.





손연기 한국청소년활동진흥원 이사장은 "긴 수험생활을 마무리한 청소년들이 진로에 대한 부담을 잠시 내려놓고, 자유롭게 다양한 활동을 경험하며 진정한 자신의 모습을 발견하길 바란다"며 "국립청소년시설의 다채로운 프로그램을 통해 청소년들이 자신감을 회복하기를 기대한다"고 했다.

