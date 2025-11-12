문학수첩, 댄 브라운 8년 만의 신작 스릴러 ‘비밀 속의 비밀’ 출간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계적인 베스트셀러 작가 댄 브라운이 8년 만에 신작 '비밀 속의 비밀(The Secret of Secrets)'을 선보인다. '다빈치 코드', '천사와 악마', '인페르노' 등으로 전 세계적인 신드롬을 일으킨 그는 오는 11월 27일 문학수첩을 통해 국내 독자들과 만난다. 예약 판매는 11월 14일부터 알라딘, 예스24, 교보문고 등 주요 온라인 서점에서 진행된다.

이번 작품은 댄 브라운 시리즈의 주인공 하버드대 기호학자 로버트 랭던이 등장하는 최신작으로, 체코 프라하에서 시작해 런던과 뉴욕으로 이어지는 스릴 넘치는 추적극을 담았다. 인간 의식의 본질과 과학, 신화, 종교가 교차하는 거대한 음모를 중심으로 논리적 구성과 긴박한 전개가 돋보인다.

소설은 노에틱 과학자 캐서린의 초청으로 프라하를 방문한 랭던이 강연 직전 살인 사건과 연구 원고 실종 사건에 휘말리며 시작된다. 고딕 양식의 건물과 고대 신화적 상징, 신경과학적 요소가 교차하는 배경 속에서 랭던은 암호와 상징으로 얽힌 미스터리를 추적하며 인류 의식의 근원에 다가간다.

댄 브라운은 "이번 작품은 지금까지 쓴 소설 중 가장 플롯이 정교하고 완성도가 높다"며 "집필 과정은 나에게도 잊을 수 없는 발견의 여정이었다"고 말했다. 이번 작품은 기존보다 과학적 사유와 철학적 깊이를 강화한 '지적 스릴러'로 평가받고 있다.

출간 전 이미 세계 15개국에서 출판 계약이 체결됐다. 영국, 프랑스, 독일, 미국 등 주요국에서 동시 출간이 예정돼 있으며, 해외 주요 언론도 "댄 브라운이 돌아왔다"며 기대감을 드러냈다.

문학수첩 측은 "이번 작품은 단순한 추리소설을 넘어 인간의 인식과 존재에 대한 철학적 질문을 던지는 소설"이라며 "한국 독자들이 세계적 작가의 최신작을 완벽한 번역으로 가장 빠르게 만나볼 수 있도록 준비했다"고 밝혔다.





'비밀 속의 비밀'은 총 2권으로 구성되며, 1권이 먼저 출간된다. 1991년 설립된 문학수첩은 '해리포터', '다빈치 코드' 등 세계적 베스트셀러를 국내에 소개해온 종합출판사로, 문학성과 대중성을 아우르는 콘텐츠를 지속적으로 선보이고 있다.





