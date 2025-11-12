농협금융, '사랑의 김장김치 나눔' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이찬우 회장, 1000포기 김치 담가

농협금융지주가 11일 강원 홍천 영귀미면 소재 왕대추마을에서 '사랑의 김장김치 나눔'을 실시했다고 밝혔다.

이찬우 농협금융지주 회장과 금융지주 봉사단은 마을 주민들과 함께 약 1000포기 김치를 담그며 구슬땀을 흘리고, 이어 열린 간담회를 통해 농촌 현장의 소리에 귀 기울이는 시간을 가졌다. 이날 담근 김장김치는 영귀미농협의 배송 지원과 금융지주 봉사단의 운반 작업을 통해 13일 복지단체에 전달된다.

이찬우 농협금융지주 회장(왼쪽에서 두 번째)과 박성헌 농협금융 경영지원부장(왼쪽에서 네 번째) 등 금융지주 봉사단과 마을 주민들이 김장을 하고 있다. 농협금융지주

농협금융은 2013년 홍천 왕대추마을과 자매결연을 맺은 이래, 올해로 13년째 마을과 함께하는 김장 나눔 행사를 이어 오고 있다. 특히 자매마을에서 생산된 농산물로 김치를 담그고, 매년 장애인, 독거노인, 어린이, 미혼모 가정 등 다양한 취약계층에 전달하고 있다.





이찬우 회장은 "농촌 자매결연마을과 협력하여 취약계층에 온정을 나눌 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "농협금융은 농업·농촌과 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속 전개할 계획"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

