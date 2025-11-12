NH투자증권, '시니어 은퇴생활을 위한 인컴형 금융상품 가이드' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 '시니어 고객의 여유로운 은퇴생활을 위한 인컴형 금융상품 가이드'를 발간했다고 12일 밝혔다.

AD

은퇴 이후 노후 자금 운용에 대한 고민이 큰 고객들을 다양한 인컴(Income)형 투자상품을 한눈에 살펴볼 수 있도록 정리했다. 이번 가이드는 단순한 예금 중심의 자산 운용에서 벗어나 지속적인 현금흐름을 창출할 수 있는 다양한 금융상품의 특징과 활용법을 담고 있다.

가이드는 먼저 인컴형 투자의 기본 개념을 설명한다. 인컴형 투자는 자산의 가격 상승보다 지속적 현금흐름(이자, 배당, 분배금 등)에 초점을 맞춘 투자 방식으로, 특히 안정적인 생활자금이 필요한 시니어 세대에게 적합하다. 일반적으로 은퇴 후 투자자는 수익형 부동산이나 은행 예금만을 떠올리지만 증권회사를 통해 접근할 수 있는 인컴형 상품은 훨씬 다양하다. 대표적으로 ▲배당률이 높은 국내외 주식 ▲정기적 이자를 지급하는 채권 ▲월지급식 주가연계증권(ELS) ▲월지급식 펀드 ▲인컴형 상장지수펀드(ETF) ▲리츠(REITs) ▲인프라펀드 등이 있다. 또한 최근에는 투자 고수층을 중심으로 미국과 브라질 등 해외 채권, 미국 상장 인컴형 ETF, 기업성장 집합투자기구(BDC) 등 글로벌 시장의 다양한 인컴형 자산이 주목받고 있다.

가이드는 시니어 투자자들이 관심을 가질 만한 대표 상품군으로 채권, 월지급식 ELS, 월지급식 펀드, 인컴형 ETF를 중심으로 상세히 설명해줘 시니어 고객들에게 큰 도움이 될 것으로 예상된다. 가이드에서는 특히 글로벌 인컴 자산의 중요성도 강조했다. 미국, 브라질 채권을 활용해 국내보다 높은 이자를 수령할 수도 있고 더불어 원화 약세시에는 환차익을 얻는 방법도 소개한다. 해외 인컴형 금융상품을 통해 시니어 고객은 국내 자산에 치중하지 않고 국가·통화·자산유형을 분산한 인컴 포트폴리오를 구성할 수 있다.

NH투자증권 관계자는 "이번 가이드는 은퇴 이후 안정적인 현금흐름을 원하는 시니어 고객들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "다양한 인컴형 상품을 이해하고 활용한다면, 예금에 머무르지 않고 보다 풍요로운 노후 자산관리를 실현할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





AD

가이드는 NH투자증권 전국 영업점 및 100세시대연구소 사이트에서 확인할 수 있으며 투자자 상담을 통해 개인의 투자성향에 맞는 인컴형 포트폴리오 구성이 가능하다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>