대한안전교육협회, 파르나스호텔 근로자 대상 정기 안전보건교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)는 파르나스호텔 근로자를 대상으로 정기 안전보건교육을 실시했다고 밝혔다.

협회는 근로자들의 안전의식을 높이고, 직장 내 사고 예방 및 건강한 근무환경 조성을 위한 취지로 진행됐다. 더 나아가 산업현장은 물론 서비스업 종사자들에게도 필수적인 안전보건 지식을 전파하며, 실질적인 안전관리 역량을 강화하는 교육을 꾸준히 확대해 나가고 있다.

이번 협회에서 진행한 근로자 정기 안전보건교육은 '산업안전보건법' 제29조에 따라 반기별 12시간 이상 실시해야 하는 법정 필수 교육으로 ▲산업안전보건법 및 직업병 예방에 관한 사항 ▲직무 스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ▲직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 ▲산업안전 일반 관리에 관한 사항 및 산업재해 예방 등의 항목을 포함하고 사업장 안전과 근로자 건강을 위해 필요한 내용을 중심으로 커리큘럼을 구성하여 교육을 진행했다.

협회는 고용노동부에 등록된 안전보건교육기관으로, 업종별 특성과 근무환경을 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이번 파르나스호텔 교육에서는 근로자들의 안전 인식 제고와 함께, 서비스 현장에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요인에 대한 대응 능력 향상을 중점적으로 다뤘다.

정성호 회장은 "협회는 앞으로도 각 산업 특성에 맞춘 전문 교육 콘텐츠를 지속적으로 개발해 기업의 안전관리 수준 향상에 기여할 것"이라며, "이번 교육을 계기로 파르나스호텔이 한층 더 안전하고 건강한 근무환경을 구축하길 바란다"고 말했다.





AD

한편, 협회의 안전보건교육 과정 및 수강 방법 등 자세한 내용은 대한안전교육협회 통합교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>