"한국, 세계 인재가 찾는 연구 허브로"

과기정통부, 美 주요 도시 순회 간담회 개최…글로벌 연구협력·인재유치 본격화

한국이 세계 연구자와 혁신 인재들이 '일하고 싶은 나라'로 도약하기 위한 글로벌 행보에 나섰다.

과학기술정보통신부는 오는 14일부터 12월 16일까지 미국 주요 도시와 연구중심 대학, 혁신기업 거점을 순회하며 "한국, 더 매력적인 선택지로(Korea, a more attractive destination)"라는 슬로건으로 '한-미 연구 교류·협력 간담회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 순회 간담회는 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 우주 등 미래산업 핵심 분야의 글로벌 연구자와 혁신 인재를 한국으로 연결하기 위한 것으로, 4대 과학기술원(KAIST·DGIST·UNIST·GIST), 포스텍, 정부출연연구기관, KOTRA 등 15개 이상 기관이 함께 참여한다.

"찾아가는 로드쇼"…대학·연구기관·기업이 함께 움직인다

이번 행사는 지난 10월 보스턴(10.20)과 샌프란시스코(10.27)에서 열린 설명회의 성공적 반응을 바탕으로, 뉴욕(11.14), 피츠버그(11.15), 애틀랜타(11.17), 시카고(12.5) 등 미국 주요 도시로 확대된다.

특히 대학별 현장을 직접 찾아가는 '찾아가는 대학 설명회(On-Campus Road Show)' 방식을 도입해 일리노이대 어바나-샴페인캠퍼스, 퍼듀대 라피엣캠퍼스 등 연구중심 대학에서도 열린다.

행사 현장에서는 ▲정부의 연구자 지원정책 및 제도 설명 ▲기관별 맞춤 상담 ▲채용·연구협력 네트워킹이 동시에 이뤄진다. 12월 이후에는 실리콘밸리와 오스틴 등 혁신기업 중심 지역으로 범위를 넓혀 대학·연구기관뿐 아니라 산업계 혁신 인재와의 접점을 확대할 예정이다.

글로벌 인재 확보 경쟁 속 "K-R&D 네트워크 강화"

세계 각국이 첨단기술 경쟁력 확보를 위해 '인재 확보 경쟁(Talent Race)'에 뛰어드는 가운데 과기정통부는 이번 순회 행사를 한국형 글로벌 연구협력 네트워크 구축 전략의 일환으로 추진한다.

대학과 출연연, 기업이 공동으로 참여하는 방식으로, 연구 협력과 채용 연계를 병행해 실질적 협력 기회를 높인다는 구상이다.

정부는 이번 행사를 통해 한국이 단순히 연구개발(R&D) 투자 규모가 큰 나라가 아니라, "연구하기 좋은 나라, 일하기 좋은 나라"로 인식되도록 이미지를 전환하는 데 주력한다. 'Korea, a more attractive destination'이라는 슬로건 역시 한국을 "세계 인재가 선택하는 목적지"로 자리매김시키겠다는 의지를 담고 있다.





배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "이번 순회 행사는 대한민국이 기술 강국을 넘어 인재 강국으로 나아가는 첫걸음"이라며 "한국이 세계의 우수 연구자와 혁신 인재가 함께 일하고 싶은 연구허브로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

