한유원, '컬투쇼'서 소상공인 온라인 성공담 전한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘소상공인 온라인 판로 지원사업’ 성과 홍보

참여 소상공인 직접 출연해 성공 비법 공유

동행축제 특집…황치열·조째즈 미니공연도

한국중소벤처기업유통원이 12일 '두시탈출 컬투쇼'를 통해 소상공인들의 온라인 판로 확대를 위한 지원사업의 성과를 소개하고 우수 소상공인의 성공담을 전할 예정이라고 밝혔다.

한유원은 그동안 중소기업과 소상공인의 성장과 발전을 지원하기 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 특히 '소상공인 온라인 판로 지원사업'은 온라인 판로개척과 제품 홍보 등에 도움이 필요한 소상공인을 종합 지원하는 사업으로, 이번 방송은 지원사업의 성공사례 홍보 및 확산의 일환으로 진행된다.

한국중소벤처기업유통원이 12일 '두시탈출 컬투쇼'를 통해 소상공인들의 온라인 판로 확대를 위한 지원사업의 성과를 소개하고 우수 소상공인의 성공담을 전할 예정이라고 밝혔다. 한국중소벤처기업유통원

AD

특히 오는 30일까지 진행되는 동행축제를 맞아 이번 프로그램에는 소상공인 온라인 판로 지원사업에 참여한 소상공인이 직접 방송에 나와 본인만의 성공 비법, 제품에 대한 이야기를 전할 예정이다.

이번 방송은 방청객 및 청취자가 함께 즐길 수 있는 다양한 참여형 코너로 구성된다. 전화 이벤트와 미니게임 등을 통해 소상공인들과 방청객, 청취자들이 소통하는 시간을 마련하고 우수 소상공인들의 성공담을 공유하는 인터뷰와 함께 흥겨운 노래자랑도 진행될 예정이다. 여기에 동행축제에서만 누릴 수 있는 다양한 혜택 소개와 출연 가수인 황치열, 조째즈 등의 미니공연도 진행된다.





AD

소상공인과 함께하는 동행축제 특집방송은 이날 오후 2시부터 SBS 파워FM (107.7㎒)을 통해 송출된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>