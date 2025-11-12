명태가 새우로!… 국립부경대, '연육 활용 대체 새우' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국식품영양과학회 제품개발경진대회 ‘금상’

국립부경대학교 식품공학전공 학생들이 명태 연육(수리미)을 활용한 혁신적인 '대체 새우'를 개발해 국내 식품 과학계를 놀라게 했다.

이들은 최근 열린 2025 한국식품영양과학회 제품개발 경진대회에서 이 독창적인 기술력을 인정받아 금상을 수상하는 쾌거를 이루며, 미래 지속 가능한 수산 식품 시장의 새로운 가능성을 제시했다.

식품공학전공 학생팀. 국립부경대 제공

국립부경대 임성민 학생을 비롯해, 이지양, 노경섭, 유소정, 조수진, 강지혜, 이수현, 송보민, 박나영, 오예준, 이정주, 양예근, 김태훈, 박기태, 이현지 학생으로 구성된 식품공학전공 학생팀(지도교수 안동현)은 최근 부산 벡스코에서 전국 대학생들이 참가한 가운데 열린 이 대회에서 '3D 프린팅 기술 기반 수리미를 활용한 새우 대체 식품 개발'로 금상을 받았다.

이들은 명태살을 가공한 수리미를 원료로 3D 프린트를 이용해 새우와 유사한 기호성과 형태로 제조한 대체 새우 제품으로 우수한 평가를 받았다. 원료에 다당류와 새우 향을 첨가해 물성과 기호성을 조절, 새우의 식감과 맛을 살렸다.

새우는 식감과 맛이 뛰어나 수요가 높은 수산 재료이지만, 생산량의 상당 부분을 양식에 의존하고 있어 가격이 비싼 편이며, 양식 과정에서 환경 오염이 발생한다는 문제가 있다. 또 새우 알레르기 있는 사람들은 섭취하기 어렵다.

대체 새우.

국립부경대생들이 개발한 대체 새우는 소비자들이 안전하고 친환경적이면서, 저렴한 비용으로 새우의 풍미를 즐길 수 있는 제품으로 인정받았다.





안동현 지도교수는 "블루푸드가 미래 식량자원으로 주목받는 가운데, 새우 제품에 대한 새로운 아이디어를 제시하며 지속 가능한 수산물 분야에 기여한 성과"라고 말했다.





