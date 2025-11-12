AI투자 붐에 불안감 확산…회사채 신용리스크 '경고음'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채권 스프레드 0.78%P로 상승

트럼프 관세때보다 더 높은 수준

오라클 회사채 타격

미국 주요 기술기업들이 데이터센터 건설 자금을 확보하기 위해 발행한 회사채의 신용 우려가 커지고 있다. 실리콘밸리의 인공지능(AI) 투자 붐에 대한 불안이 채권시장으로 확산되고 있다는 분석이 나온다.

오픈AI, 소프트뱅크, 오라클 등 3대 기술기업이 공동으로 추진 중인 '프로젝트 스타게이트' AI 인프라 건설 현장. 로이터연합뉴스

파이낸셜타임스(FT)는 11일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BofA) 데이터를 인용해 구글·마이크로소프트(MS)·오라클 등 대규모 데이터센터 구축에 나선 '하이퍼스케일러(hyperscaler·대형 클라우드 기업)'들의 회사채 스프레드(국채 대비 추가금리)가 최근 몇 주 사이 큰 폭으로 확대됐다고 전했다. BofA에 따르면 이들 채권의 스프레드는 0.78%포인트로 상승했는데, 이는 도널드 트럼프 대통령이 지난 4월 관세 계획을 발표해 시장이 요동친 이후 가장 높은 수준이다. 9월(0.5%포인트)과 비교해도 뚜렷한 상승세다.

FT는 이 같은 스프레드 확대는 기술기업들의 채권시장 의존도가 높아진 데 따른 투자자들의 불안이 커지고 있음을 보여준다고 분석했다.

브리지 쿠라나 웰링턴 매지니먼트 채권 포트폴리오 매니저는 FT와의 인터뷰에서 "최근 2주 동안 시장이 깨달은 사실은 막대한 현금을 보유한 빅테크조차 AI 인프라 투자를 위해 채권시장에 손을 벌릴 만큼 자금 부담이 커졌다는 점을 보여준다"고 말했다.

실제 메타는 570억달러 규모의 회사채를 발행했고, 알파벳과 오라클은 각각 250억달러, 180억달러 규모로 채권을 내놨다. 구글·아마존·MS·메타는 올해에만 총 3500억달러 이상을 데이터센터에 투자할 계획이며, 내년에는 4000억달러 이상을 추가 투입할 것으로 예상된다.

JP모건은 최근 보고서에서 AI 인프라 구축에는 5조달러 이상의 자금이 필요할 것으로 보이며, 공개 자본시장은 물론, 사모 신용·대체 자본·정부 참여까지 필요할 수 있다고 전망했다. 메타는 실제로 지난달 루이지애나 하이페리온 데이터센터 개발 자금 확보를 위해 핌코, 블루아울캐피털 등 투자자들과 270억달러 규모의 사모채권 거래를 체결했다.

이들 기업은 막대한 현금을 보유하고 있음에도 AI 시장 선점과 확장을 위해 채권 발행을 통한 자금 조달에 열을 올리고 있다. 심지어 최근 몇 주 사이 메타·알파벳·오라클은 만기가 40년에 달하는 초장기물 채권 패키지를 시장에 내놓았다.

전문가들은 오라클의 회사채가 최근 몇 달간 특히 큰 타격을 입었다고 지적했다. 오라클은 데이터센터를 건설해 오픈AI에 임대하기로 하고, 이를 위한 자금 조달 목적으로 180억달러 규모의 회사채를 발행했다. 그러나 FT가 과거부터 거래된 오라클 채권을 추적해 산출한 지수에 따르면 해당 지수는 9월 중순 이후 약 5% 하락했다. 이는 미국 우량 기술기업 채권을 추적하는 ICE 데이터서비스 지수가 1% 내린 데 그친 것과 비교하면 훨씬 큰 낙폭이다.

오라클이 자신하는 미래 성장 전망과 투자자들이 체감하는 신용위험 간 괴리가 커지고 있다는 의미로 풀이된다. 오라클은 AI 인프라 임대 계약을 통해 향후 5년간 3000억달러의 매출이 발생할 것이라고 자신한 바 있다.

신용평가사 무디스는 오라클이 자금 조달을 위해 소수의 AI 기업에 과도하게 의존하고 있다며 신용 리스크를 경고했다. 오라클을 비롯한 주요 기술기업들이 동시다발적으로 대규모 AI 인프라 투자에 나서면서 과잉 설비와 장기 수익성, 에너지 수요 급증에 대한 우려도 커지고 있다.





일부 분석가들은 이처럼 대규모 발행 이후 하이퍼스케일러 채권 가격이 하락한 것은 건전한 조정 과정이라고 보고 있다. 조지 피어스 비스포크인베스트먼트그룹의 거시전략가는 "추가적인 위험 요인이 시장 가격에 반영되고 있다면 이는 오히려 건강한 신호"라며 "내가 우려하는 것은 채권 공급이 늘었는데도 가격이 오르는 상황이지, 지금처럼 매도세가 나타나는 것은 정상적인 조정"이라고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

