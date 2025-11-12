락앤락, 제주 올레길에 업사이클링 '모작벤치' 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7개월 간 '러브 포 플래닛' 캠페인 성료

캠페인 통해 폐플라스틱 용기 2만개 수거

"지역사회와 지속가능한 순환 구조 구축"

락앤락은 12일 2025년 러브 포 플래닛(Love for Planet) 캠페인을 성황리에 마무리하고 제주 올레길에 업사이클링 '모작벤치'를 공개했다.

'러브 포 플래닛' 캠페인은 오래된 플라스틱 밀폐용기를 수거해 캠핑용품, 건축자재, 공공시설물 등으로 재탄생시키는 자원순환 캠페인이다.

락앤락이 2025년 러브 포 플래닛(Love for Planet)을 통해 수거한 폐플라스틱을 이용해 제주 올레길에 업사이클링 모작벤치를 설치했다. 락앤락

캠페인은 지난 4월부터 이달까지 사단법인 제주올레 등과 협력해 서울, 경기, 부산, 제주 등 전국 각지에서 진행됐다. 50인 이상 기업 및 학교·단체를 대상으로 한 '찾아가는 수거 캠페인'도 진행, 총 3830명이 참여해 2만여개 이상의 밀폐용기를 수거했다. 캠페인 참여자에게는 곡물 추출 원료를 함유한 '에코젠 프로'가 사용된 락앤락 '비스프리 퓨어'를 제공했다.

제주지역에서는 수거된 폐플라스틱 밀폐용기를 활용해 최근 '모작벤치' 8좌를 새롭게 설치했다. 모작은 '매듭'을 뜻하는 제주어로, '자연과 사람, 사물이 서로 연결되어 있다'는 의미를 담고 있다. 신규 모작벤치는 제주올레 3코스 소금막 구간과 4코스 해병대길 구간에서 만나볼 수 있다. 2020년부터 현재까지 설치된 모작벤치는 총 57좌다.





락앤락 관계자는 "러브 포 플래닛은 단순한 플라스틱 수거 캠페인이 아니라 일상 속에서 자원순환의 가치를 직접 경험할 수 있는 실천형 ESG(환경·사회·지배구조) 활동"이라며 "앞으로도 지역사회와 협력해 지속 가능한 순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

