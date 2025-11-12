[특징주]실적 개선 흐름 지속…이마트, 3.58% 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실적 개선 흐름을 보여준 이마트의 주가가 오름세다.

12일 오전 10시2분 기준 이마트는 전 거래일보다 2750원(3.58%) 상승한 7만9650원에 거래됐다.

이마트의 3분기 연결기준 영업이익은 1514억원으로 전년 동기 대비 36% 늘며 시장 평균 전망치에 부합했다. 같은 기간 할인점과 트레이더스의 기존점 성장률은 각각 -5.2%, -3.6%를 기록했지만, 지난 한 달간 각각 15.6%, 19.2% 성장하며 반등했다.

이날 키움증권은 이마트에 대해 "전사 실적 개선 흐름이 지속될 것"이라며 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지했다.





박상준 키움증권 연구원은 "3분기 실적은 민생회복 소비쿠폰 사용처 제외와 추석 시점 차이에 따른 부정적 영향에도, 비교적 양호한 수준을 기록했다"며 "10월 기존점 성장률이 추석 시점 차이에 따른 긍정적 영향이 더해지면서 크게 반등한 가운데, 내수 소비경기 호조와 홈플러스 폐점에 따른 반사 수혜 영향이 확대되고 있다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

