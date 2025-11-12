정읍시 '2027-28년 신규사업 발굴 보고회' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘26건 사업 추진’ 방안 점검

‘미래 100년 먹거리’ 확보

전북 정읍시는 지난 11일 이학수 시장 주재로 '2027-28년도 신규사업 발굴 보고회'를 열고, 1,400억원대 환경시설 사업을 포함한 26건 사업의 추진 방안을 점검했다고 12일 밝혔다.

정읍시가 지난 11일 이학수 시장 주재로 '2027-28년도 신규사업 발굴 보고회'를 열었다. 정읍시 제공

이번 보고회는 치열한 국가예산 확보 경쟁에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐으며 이 시장과 20여 명의 국소장 및 실과소장이 참석, 사업별 추진 현황과 향후 계획, 애로점 등을 내실 있게 점검했다.

주요 사업으로는 ▲통합바이오가스화시설 및 생활폐기물 소각시설 설치 사업(1,436억원) ▲상동지구 풍수해 생활권 종합정비사업(322억원) ▲연지동 행정문화복합타운 조성사업(305억원) ▲신태인 처리분구 하수관로 정비사업(220억원) ▲바이오 기반 반려동물용의약품 분석인프라 구축(200억원) 등이 포함됐다.

시는 이번 보고회 결과를 토대로 전북도, 중앙부처, 국회 등과의 긴밀한 삼각 협력체계를 구축할 방침이다. 또 발굴된 신규사업이 실제 국비 확보로 이어질 수 있도록 단계별 국가예산 반영 활동을 추진한다.

특히, 시는 내년도 부처안이 확정되기 전인 내년 4월까지 사업의 완성도를 극대화하기 위해 타당성 확보 및 중앙부처 방문 등 선제적 대응을 지속할 계획이다.





이학수 시장은 "시의 미래 100년 먹거리를 책임질 신성장 동력 사업을 선제적으로 발굴한 것에 큰 의미가 있다"며 "국회 및 중앙부처와의 긴밀한 협력을 통해 국비 확보에 모든 행정력을 집중해 반드시 결실을 보겠다"고 말했다.





